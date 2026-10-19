La juez Tardón cita como testigos a tres consejeros de Ceuta y pide al Ejército un informe sobre Marruecos

Tardón exige al Ejecutivo ceutí informes sobre los daños económicos y el deterioro de servicios públicos esenciales como seguridad, sanidad y educación.

La magistrada requiere a Interior, Policía, Guardia Civil y al Gobierno ceutí toda la información sobre entradas, rescates, devoluciones y efectivos desplegados.

La Audiencia Nacional solicita al CIFAS un informe sobre Marruecos e imágenes satelitales para investigar su implicación en la entrada masiva de inmigrantes.

La juez María Tardón cita como testigos el 27 de octubre a tres consejeros de Ceuta: Alberto Ramón Gaitán, Nabila Benzina y Alejandro Ramírez Magaña.

La juez de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga la invasión de Ceuta ocurrida a finales de julio, ha citado como testigos a tres consejeros de la ciudad autónoma.

Se trata de Alberto Ramón Gaitán, Nabila Benzina y Alejandro Ramírez Magaña. Todos ellos testificarán el próximo 27 de octubre.

Tardón también ha pedido al CIFAS (el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas) un informe sobre Marruecos, país sobre el que se cierne la sospecha de haber permitido la entrada, desde su territorio al español, de los más de 80.000 inmigrantes ilegales que penetraron en Ceuta los días 30 y 31 de julio.

En concreto, la magistrada pretende conocer los dosieres elaborados sobre ese país por parte del grupo de seguimiento de Marruecos incardinado en el CIFAS, al que también ha solicitado imágenes satelitales de la frontera.

Todo ello figura en una resolución judicial, fechada este lunes y a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

La juez también requiere al Gobierno ceutí, presidido por Juan Jesús Vivas, y a la Delegación del Gobierno en Ceuta todas las "actas, notas, correos electrónicos, borradores de comunicados, documentos preparatorios y cualquier otra documentación" relacionada con las reuiones celebradas en los días previos al asalto.

Por otro lado, en sintonía con la Fiscalía, Tardón requiere al Ministerio del Interior, a la Guardia Civil, a la Policía, al Gobierno ceutí y a Salvamento Marítimo "toda la información oficial de la que dispongan" sobre el número de entradas registradas, retornos, devoluciones, rescates efectuados, fallecimientos, menores atendidos, efectivos desplegados y recursos movilizados desde el inicio de la invasión.

Este lunes, EL ESPAÑOL publica una entrevista en la que Vivas denuncia la falta de respuesta del Gobierno ante la crisis fronteriza, advierte del deterioro de la convivencia en la localidad y reclama una intervención del Estado y de las autoridades europeas.

En su resolución, Tardón solicita al Gobierno ceutí que le remita "todos los informes" sobre el deterioro de los servicios públicos esenciales en la ciudad. Especialmente, en el ámbito de la seguridad ciudadana, el de los servicios sociales, la educación, la sanidad, la economía y las infraestructuras públicas.

A su vez, la juez solicita a Vivas que le envíe un informe sobre "los daños económicos" que sufre Ceuta desde la invasión; extremo al que, durante su declaración testifical del pasado 30 de septiembre, el dirigente mencionó en varias ocasiones.

"Caso de haberse actualizado, que se remita el que haya resultado de su actualización", precisa Tardón.

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