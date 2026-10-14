Pedraz da veracidad al plan mafioso contra la instructora del 'caso Hermano' e imputa 4 delitos al exjuez que la acosó

El investigado citaba supuestamente en sus maniobras el plan de la 'trama Leire', orientada a apartar a la jueza para intentar invalidar la causa judicial contra el hermano de Pedro Sánchez.

La instructora denunció ante la Audiencia Nacional haber sufrido seguimientos y una intensa campaña de acoso virtual con cerca de 100 vídeos difamatorios difundidos por el exjuez.

Sáenz de Tejada contactó con el clan de narcotraficantes 'Los Rocho' con la propuesta de "eliminar" a la magistrada Beatriz Biedma para frenar la investigación a David Sánchez.

El juez Santiago Pedraz imputa al exjuez Luis Sáenz de Tejada pertenencia a organización criminal, coacciones, delito contra la integridad moral y calumnias por acosar a la instructora del 'caso Hermano'.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz atribuye cuatro supuestos delitos a Luis Sáenz de Tejada.

Este abogado y exjuez fue quien contactó con el clan de narcotraficantes de Los Rocho para atacar a Beatriz Biedma, la instructora que mandó a juicio a David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez.

A mediados de septiembre, fue Biedma quien, a través de un escrito, reveló a la Audiencia Nacional este presunto plan mafioso contra ella.

Ahora bien, en un inicio, tanto Pedraz como la Fiscalía tan sólo consideraron a la instructora del caso David Sánchez perjudicada por un único delito, el de calumnias.

No obstante, tras oírla declarar el pasado día 8 —Biedma relató su "angustia", narró que sufrió seguimientos...—, Pedraz ha dado veracidad a su relato y atribuye a Sáenz de Tejada tres ilícitos más: pertenencia a organización criminal, coacciones y delito contra la integridad moral.

Así figura en una resolución de este martes, que fija su declaración para el próximo 28 de octubre, a las 10:30 de la mañana.

En el llamado caso Leire, el juez Pedraz investiga a la trama que se habría dedicado a boicotear las causas judiciales incómodas para el Gobierno presidido por Pedro Sánchez y para su partido, el PSOE.

De hecho, una de las piezas clave de esta red es la también investigada Leire Díez, la conocida como fontanera socialista.

Por su parte, de forma aparentemente coordinada con la anterior, Sáenz de Tejada habría contactado con Cintia Rocho, la matriarca de Los Rocho, a la que habría planteado un plan para "eliminar" a Biedma, quien había enviado a prisión a miembros de este conocido clan pacense.

Ante la Guardia Civil, Rocho declaró que entendió que el abogado le planteó hacer algún tipo de "daño físico" a la juez.

"La Biedma es un puto grano en el culo, hay que eliminarla", "a palos aprende el burro", aseguró esta testigo que se pronunció Sáenz de Tejada.

Este último fue expulsado de la carrera judicial tras ser condenado por malos tratos hacia su esposa, también magistrada.

Su enemistad hacia Biedma se deriva de que ésta fue quien, en sustitución de la titular de Violencia sobre la Mujer, asumió dicha causa de malos tratos contra Sáenz de Tejada.

En una aparente simbiosis criminal, el letrado, tras haber sido captado por Leire Díez, también comenzó una campaña de hostigamiento virtual hacia la instructora del caso David Sánchez, justamente mientras este procedimiento estaba en curso.

La defensa de Biedma —ejercida por su hermana, que es abogada— ya aportó a la Audiencia Nacional unos 100 vídeos en los que Sáenz de Tejada la criticaba duramente e insultaba con calificativos como "vulneradora de derechos".

Incluso, en uno de esos clips, colgados en el canal de YouTube del exjuez, este último aseguraba que conocía a qué colegio iban las hijas de Biedma.

Sin embargo, durante su declaración del pasado día 8, Biedma admitió que desconoce si Sáenz de Tejada se coordinó con Leire Díez para sus ataques. La juez reconoció que no conoce a la fontanera del PSOE.

"Destruir el procedimiento"

Lo que sí es cierto es que, tal y como publicó EL ESPAÑOL, las agendas de Leire Díez recogen un plan para "destruir" el procedimiento en el que estaba siendo investigado el hermano de Pedro Sánchez.

Aparentemente, como parte de dicha estrategia, Sáenz de Tejada trató de personarse en el caso Hermanísimo para, después, recusar a Biedma. Es decir, para apartarla de la instrucción.

Sin embargo, no lo logró. Por ello, el exjuez trató de que se personase su propia hermana, quien tampoco tuvo éxito.

Cuando Biedma declaró como perjudicada ante Pedraz, sí se quejó de haber sufrido seguimientos —incluso, hasta el colegio de sus hijas— mientras investigaba a David Sánchez.

También aseguró que un abogado le confesó que había visto vídeos suyos —desayunando en una cafetería— y de sus niñas jugando en un parque.