Biedma, juez del 'caso David Sánchez', declara que sufrió "angustia" y seguimientos hasta el colegio de sus hijas

Biedma declaró que se opuso a que la UCO remitiera los atestados a sus superiores antes de enviárselos a su juzgado y aportó vídeos atribuidos al exjuez Luis Sáenz de Tejada.

La magistrada relató que le informaron de vídeos en los que aparecía desayunando y sus hijas jugaban en un parque, hechos que le provocaron alteración y angustia.

Según su testimonio, un hombre se presentó en el centro educativo como su secretario y después como su hermano; Biedma aseguró no tener secretario ni hermanos varones.

La juez Beatriz Biedma declaró ante la Audiencia Nacional que sufrió seguimientos entre 2024 y 2025, mientras instruía el caso David Sánchez, incluso en el colegio de sus hijas.

La juez Beatriz Biedma ha declarado como testigo en la Audiencia Nacional que le consta, gracias a varios testimonios, que fue sometida a seguimientos entre 2024 y 2025.

Es decir, justo mientras instruía el caso David Sánchez, la causa judicial por la que acabó siendo condenado David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Dicho espionaje habría llegado, incluso, hasta el colegio a la que la magistrada lleva a sus hijas, ubicado en Badajoz, lo que le habría provocado una sensación de alteración y "angustia".

Según ha relatado Biedma este jueves, una responsable del centro educativo le comunicó que un hombre había acudido al mismo, haciéndose pasar por su "secretario" y, posteriormente, por su "hermano".

Sin embargo, la magistrada no tiene hermanos varones —sí una hermana— ni cuenta con secretarios.

Además, de acuerdo con su testimonio, un letrado le confesó que había visto un vídeo de la magistrada desayunando en una cafetería y de sus hijas jugando en un parque.

Ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, instructor del caso Leire, Biedma también ha narrado que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que ejercían de Policía Judicial en la causa contra David Sánchez le contaron que recibieron, con cierto malestar, ciertas instrucciones controvertidas.

¿Cuáles? Después de que se filtrase a la prensa un informe policial que incluía el correo electrónico de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, los agentes recibieron la orden de entregar a sus superiores los atestados antes de mandárselos a Biedma.

Y ella, según ha declarado este jueves en la Audiencia Nacional, se opuso a tal orden y exigió a la Policía Judicial que sólo informasen a su Juzgado.

Ahora bien, de acuerdo con su declaración, un mando de la UCO sí le subrayó que era inédito que la Guardia Civil abriese a agentes de dicha Unidad expedientes informativos por su labor investigadora, como sucedió tras la filtración mencionada.

Durante la instrucción del caso David Sánchez, Biedma ordenó analizar miles de e-mails de, entre otros, el hermano del presidente del Gobierno.

Es por eso que, en el anexo de un informe policial, aparece la cuenta de correo de Begoña Gómez, cuñada de David Sánchez y a la que éste envió, al menos, un mensaje por esta vía.

Contactos con 'Los Rocho'

Biedma también ha relatado en la Audiencia Nacional que un abogado le comunicó que el exjuez Luis Sáenz de Tejada contactó con Cintia Rocho, la líder de un clan de Badajoz con algunos de sus miembros condenados por narcotráfico.

Ese suceso fue lo que motivó que Biedma se personase como perjudicada en el caso Leire.

En este procedimiento, Pedraz investiga las supuestas maniobras de la llamada trama Leire, a la que pertenecía Sáenz de Tejada, para tratar de boicotear ciertas causas judiciales. ¿Cuáles? Entre otras, el caso David Sánchez, debido a que resultaba incómodo para el Gobierno de Pedro Sánchez.

De hecho, la trama Leire recibe este nombre debido a que también la integraba Leire Díez, la conocida como fontanera del PSOE, cuyos tejemanejes habrían sido pagados, con fondos del partido, por el entonces secretario de Organización del mismo, Santos Cerdán.

Además, a partir de septiembre de 2024, Sáenz de Tejada, a través de su canal de YouTube, arremetió duramente contra Biedma y, en uno de los clips, revela, incluso, que conoce cuál es el colegio de sus hijas.

La instructora ya ha entregado a Pedraz unos 100 vídeos con los que el exjuez habría tratado amedrentarla.

Actualmente, Sáenz de Tejada es abogado, tras haber sido expulsado de la carrera judicial por malos tratos hacia su mujer, que también es magistrada.

Biedma fue la encargada de sustituir a la juez de Violencia sobre la Mujer en dicha causa; de ahí la enemistad de Sáenz de Tejada contra ella.

Este último, además, trató de personarse en el caso David Sánchez a fin de boicotear la instrucción. Una vez le fue denegado, trató de que se personase su hermana, Patricia Sáenz de Tejada.

Ese plan coincide con las anotaciones de Leire Díez en sus agendas. Como publicó EL ESPAÑOL, la fontanera del PSOE escribió, sobre la investigación contra el hermano del presidente del Gobierno: "Paso 1: destruir el procedimiento".

Por otro lado, conviene recordar que Biedma se encargó —le tocó al estar de guardia— de la investigación por el asesinato del padre de Cintia Rocho, con la que contactó Luis Sáenz de Tejada.

Esta mujer, que pasó así a convertirse en la matriarca del clan de Los Rocho, declaró ante la UCO que, tras escuchar la oferta del exjuez, entendió que la trama Leire pretendía causar "daño físico" a la jueza.

Cintia Rocho, según su testimonio, se desvinculó de dicho plan. Ahora bien, ante la Guardia Civil relató que la oferta de Sáenz de Tejada fue clara: "La Biedma (sic) es un grano en el culo; hay que eliminarla".

Este jueves, la juez también ha declarado en la Audiencia Nacional que uno de los abogados de Los Rocho le confirmó "una reunión" entre Cintia y el exmagistrado expulsado de la carrera judicial.

Este letrado fue quien le comunicó también que había visto un vídeo de ella desayunando en una cafetería de Badajoz y de sus hijas jugando en un parque.

Por último, a preguntas de la defensa de Leire Díez, Biedma ha declarado en la Audiencia Nacional que no conoce a la fontanera del PSOE. Ha indicado que "nunca" ha hablado con ella y ha asegurado que desconoce si ella estaba detrás de los vídeos que Sáenz de Tejada le dedicaba.