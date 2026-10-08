La jueza Beatriz Biedma, que procesó al hermano de Pedro Sánchez, a su llegada a la Audiencia Nacional. Mariscal Efe

Anticorrupción ve indicios para imputar al PSOE en la trama de la cloaca pero no lo pedirá hasta que complete las diligencias

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LO ESENCIAL Las claves Anticorrupción aprecia indicios de posible responsabilidad del PSOE en la trama vinculada a Leire Díez, pero considera prematuro imputar formalmente al partido. La Fiscalía pide completar diligencias documentales y tomar declaración a Santos Cerdán antes de decidir sobre la imputación del PSOE como persona jurídica. Pedraz ha requerido al PSOE los contratos, encargos y trabajos de los abogados y bufetes contratados entre 2021 y 2025. La investigación examina si bufetes y una consultoría financiaron actividades para desacreditar a jueces, fiscales y agentes de la UCO en causas que afectan al PSOE.

La Fiscalía Anticorrupción ha informado al juez Santiago Pedraz que en la causa en la que se investiga a la fontanera del PSOE Leire Díez existen indicios que apunta a la responsabilidad del partido.

Pero considera que, antes de dar al Partido Socialista la condición formal de imputado, deben completarse diligencias documentales ya pedidas y otras como la declaración de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE.

Las fiscales consideran precipitada la petición del PP de imputar al PSOE, que interviene en estas diligencias como acusación popular. Si la posición de Anticorrupción es aceptada por Pedraz, lo que es habitual, la imputación del PSOE como persona jurídica no se produciría antes de las elecciones generales del 29-N.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (c), asiste a la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal celebrada este lunes en la sede federal del PSOE. Juanjo Martín Efe

El pasado martes, a petición de las fiscales, Pedraz requirió a la asesoría jurídica del PSOE para que aportara la relación completa de los letrados y bufetes que haya contratado entre 2021 y 2025.

También pidió al partido la documentación que permite comprobar los servicios a prestar por esos letrados (la nota de encargo o el contrato) y los trabajos efectivamente realizados.

En la causa han aparecido indicios de que dos bufetes dirigidos por los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver, además de la consultoría de Gaspar Zarrías, fueron utilizados para financiar las actividades de Leire Díeez en orden a obtener información que permitiera desacreditar a jueces, fiscales y agentes de la UCO que intervienen en los procesos judiciales que comprometen al PSOE.

El PP atribuye al PSOE los supuestos delitos de financiación ilegal de partidos, tráfico de influencias, cohecho, blanqueo de capitales y malversación.

Una resolución del pasado mayo firmada por Pedraz ya señalaba que el antiguo secretario de Organización socialista, Santos Cerdán, pagó ciertos gastos de la trama Leire, como viajes de Leire Díez, quien se jactaba de ser la mano derecha en la sombra del anterior.

Asimismo, Pedraz subrayó que Cerdán puso la infraestructura del partido al servicio de esta operativa presuntamente criminal dedicada a boicotear las causas judiciales incómodas para el PSOE y el Gobierno de Pedro Sánchez.