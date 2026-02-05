López Madrid, absuelto por el supuesto hostigamiento a Elisa Pinto ante la falta de pruebas de que pagase a Villarejo

Tanto Villarejo como López Madrid negaron haber encargado o participado en el hostigamiento a la doctora Pinto.

La Fiscalía Anticorrupción no presentó acusación, aunque la defensa de Elisa Pinto sí pidió seis años de cárcel para López Madrid y Villarejo.

La sentencia destaca que no consta que López Madrid pagara a Villarejo ni que supiera que era funcionario público en activo en el momento de los hechos.

La Audiencia Nacional ha absuelto a Javier López Madrid y a José Manuel Villarejo por falta de pruebas sobre el supuesto hostigamiento a la dermatóloga Elisa Pinto.

La Audiencia Nacional ha absuelto al empresario Javier López Madrid, quien fue juzgado recientemente por el supuesto hostigamiento a la dermatóloga Elisa Pinto.

La Sala de lo Penal también ha exonerado al excomisario José Manuel Villarejo, también acusado en esta causa, debido a la falta de pruebas de que López Madrid le hubiese pagado para atosigar a Pinto.

La doctora Pinto acusaba al empresario de haber contratado a Villarejo en el año 2015, cuando, por entonces, aún era policía nacional.

Por ello, los dos acusados fueron juzgados por un supuesto delito de cohecho. También, el abogado Rafael Redondo, socio del excomisario en el Grupo Cenyt. Los tres, no obstante, han sido absueltos.

En una sentencia de 48 folios fechada este miércoles, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional señala que "no consta" que el excomisario ni su empresa "solicitaran ni recibieran pago alguno por parte de Javier López Madrid".

De hecho, la Fiscalía Anticorrupción no formuló acusación contra ninguno de los encausados. Por contra, sí lo hizo la defensa de Elisa Pinto, que solicitó seis años de cárcel para Javier López Madrid y para el expolicía.

La sentencia también subraya que "no consta, tampoco", que el empresario, "en la fecha de los hechos", conociese que Villarejo era un funcionario público en activo.

Cuando declaró en el juicio, este último relató que el empresario era "muy pesado" y que acudía a sus oficinas para usarle "de psiquiatra" y "ahorrarse los honorarios" de un profesional de la salud mental.

En todo caso, negó haber atendido ningún encargo de López Madrid ni haber hostigado a la doctora Pinto, a la que atacó y tachó de "muy buena actriz".

La dermatóloga, en su declaración, entre lágrimas, se quejó de haber recibido multitud de llamadas telefónicas amenazantes. Y situó detrás de las mismas al empresario.

Asimismo, aseguró que éste, en una tensa y larga conversación por teléfono, le admitió que había "contratado" a Villarejo.

