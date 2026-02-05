García-Castellón recurre y dice que fue "más que perjudicado" por Leire Díez, como el teniente Balas: "Buscó desprestigiarnos"

Las claves nuevo Generado con IA El exjuez Manuel García-Castellón recurre la decisión de retirarle la condición de perjudicado en el 'caso Leire', alegando que fue víctima de los intentos de desprestigio de Leire Díez. La abogada de García-Castellón sostiene que tanto él como el teniente coronel Antonio Balas fueron objeto de una estrategia coordinada para dañar su reputación. Leire Díez entregó al PSOE una grabación de Villarejo usada para reforzar el relato de un complot contra Pedro Sánchez, aunque parte del contenido fue omitido en las denuncias públicas. García-Castellón, durante su etapa como juez, también investigó la financiación de Podemos y atribuyó terrorismo a Puigdemont, enfrentándose así a intereses del Gobierno y el PSOE.

Manuel García-Castellón, el juez ya jubilado que instruyó el caso Villarejo, reitera que fue "más que perjudicado" por Leire Díez, la conocida como fontanera del PSOE.

Esta mujer mantuvo varias reuniones —con un fiscal, con varios empresarios, con un comandante...— para tratar de conseguir información sensible contra la Fiscalía Anticorrupción y contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Ambos organismos son, precisamente, los que impulsan las pesquisas de varias causas judiciales que atenazan al Partido Socialista y al Gobierno de Pedro Sánchez.

En una de esas reuniones, que fue grabada en secreto, Leire Díez atacó a Antonio Balas, teniente coronel de la UCO.

"Si Balas está muerto, mejor. (...) No tengo ninguna gana de que el señor Antonio Balas se convierta en el verdugo de todos", manifestó la mujer.

En otra reunión, arremetió contra García-Castellón por su instrucción del caso Villarejo, en el que el PSOE está personado como acusación popular y en el que tuvo varios enfrentamientos con el juez.

Ahora, en un escrito, la abogada del magistrado jubilado indica que su cliente, al igual que el teniente coronel Balas, fue víctima de los tejemanejes de Leire Díez con un mismo objetivo: "desprestigiarles".

De esta forma, la letrada recurre la última decisión de Arturo Zamarriego, el juez que investiga las maniobras de la fontanera del PSOE en el llamado caso Leire.

En un inicio, García-Castellón sí fue considerado "víctima" de Leire Díez. No obstante, a petición tanto de esta último como de la Fiscalía, Zamarriego se desdijo y le denegó la condición de acusación particular.

Por ello, la letrada María Victoria Vega ha recurrido esta última decisión. Como ya publicó EL ESPAÑOL, presentó un primer escrito. Ahora, un segundo recurso, más amplio y que sustituye al anterior. Si el instructor del caso Leire lo desoye, la última palabra la tendrá la Audiencia Provincial de Madrid.

La defensa de García-Castellón acusa a Leire Díez y otro investigado en el caso, el empresario Javier Pérez Dolset, de haber urdido una "estrategia coordinada, premeditada y deliberada" para desprestigiarle.

De hecho, recuerda que Dolset, en otra reunión, manifestó, acerca del juez jubilado: "En lo que a mí respecta, García-Castellón no va a tener un retiro tranquilo".

"No se trataría de un mero 'hablar mal', sino de atribuirle conductas fácticas gravísimas", subraya el recurso.

Dolset, en la mencionada reunión —a la que acudió el fiscal Ignacio Stampa, quien la grabó en secreto—, aseguró que García-Castellón le había facilitado irregularmente unos audios —éste lo niega— incluidos en el sumario del caso Villarejo.

Lo que sí es cierto es que, en abril de 2024, Leire Díez entregó al PSOE, en la sede nacional del partido, una grabación, efectuada por José Manuel Villarejo, el comisario jubilado investigado en la causa que lleva su nombre.

En este audio, fechado en 2014, Villarejo conversa con el entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. Y le desvela que Sabiniano Gómez, suegro de Pedro Sánchez, regentaba saunas donde se ejercía la prostitución.

Diez años después de aquello, Leire Díez entregó dicho audio al PSOE, que la formación utilizó para apuntalar el relato de que el presidente del Gobierno llevaba una década siendo víctima de un complot de las cloacas del Estado y de la llamada Policía patriótica.

De hecho, el partido aportó dicha grabación a la Audiencia Nacional, al caso Villarejo, que aún instruía García-Castellón. Y aireó públicamente la grabación para lamentar un supuesto acoso contra Sánchez y su familia.

Ahora bien, EL ESPAÑOL publicó un fragmento de ese audio que el PSOE omitió en sus denuncias y discursos. ¿Cuál? La parte en la que Villarejo cuenta a Martínez que el hoy presidente del Gobierno tomó café con un miembro de la Policía patriótica. Resulta que Sabiniano Gómez era amigo de varios de estos policías.

El audio de Villarejo sobre la reunión de Pedro Sánchez con la ‘Policía patriótica’.

Y, de hecho, fue García-Castellón quien, en una resolución judicial, en respuesta al PSOE, echó por tierra la tesis del complot. El entonces juez del caso Villarejo puso negro sobre blanco los "vínculos" de este grupo de policías con "el suegro del hoy presidente del Gobierno".

Durante los últimos años de García-Castellón como juez, también fue criticado por parte del Ejecutivo por otros asuntos. El magistrado investigó la supuesta financiación ilegal de Podemos, partido que fue socio de los socialistas.

También atribuyó el delito de terrorismo al expresidente catalán Carles Puigdemont, líder de Junts y a quien el PSOE de Sánchez se encomendó para tratar de sacar adelante algunas de sus iniciativas parlamentarias.