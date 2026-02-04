El juez deja en libertad con una fianza de 50.000 euros al sobrino lejano de Juan Carlos I detenido por blanqueo

Durante la detención de Sánchez Gil, los investigadores hallaron 20 millones de euros escondidos entre las paredes de su chalé, que compartía con su esposa, también arrestada.

Francisco de Borbón fue detenido en una causa de blanqueo de capitales en la que también está investigado Óscar Sánchez Gil, exjefe de la UDEF de la Policía Nacional.

El juez de la Audiencia Nacional ha dejado en libertad provisional a Francisco de Borbón, sobrino lejano de Juan Carlos I, tras fijar una fianza de 50.000 euros.

El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha dejado en libertad provisional, con una fianza de 50.000 euros, a Francisco de Borbón, el sobrino lejano de Juan Carlos I detenido por blanqueo de capitales.

El pariente del Emérito fue detenido esta semana en la causa judicial en la que figura como investigado Óscar Sánchez Gil, un exjefe de la Unidad de Delinciencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.

Cuando Sánchez Gil fue detenido, los investigadores hallaron 20 millones de euros escondidos entre las paredes de su chalé, que compartía con su mujer, también arrestada.

