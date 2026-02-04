La Audiencia Nacional exige a Pedraz la detención del hijo de Obiang para que declare en persona y no 'online'

El tribunal considera que Ovono no puede declarar por videoconferencia porque no está a disposición efectiva de la jurisdicción española y exige su arresto para garantizar su comparecencia presencial.

Ovono Obiang está investigado por presuntos delitos de secuestro y torturas a dos ciudadanos españoles, y actualmente se encuentra prófugo de la Justicia.

La Audiencia Nacional ha ordenado al juez Santiago Pedraz la detención internacional de Carmelo Ovono Obiang, hijo del presidente de Guinea Ecuatorial, para que declare en persona.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha exigido al juez Santiago Pedraz la detención internacional de Carmelo Ovono Obiang, uno de los hijos del dictador de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang.

Pedraz investiga a Ovono por los supuestos delitos de secuestro y torturas a dos españoles. Y el pasado 17 de diciembre el magistrado aceptó que este investigado —que ya le dio plantón en una ocasión, en 2023— declarase por videoconferencia. Concretamente, este jueves, 5 de febrero.

Así lo había planteado previamente el abogado Javier Gómez Bermúdez, defensor del hijo de Obiang, quien está prófugo de la Justicia.

No obstante, el MLGE3R, un movimiento opositor que ejerce la acusación popular en esta causa judicial, se opuso y recurrió la decisión de Pedraz.

Ahora, el tribunal jerárquicamente superior al juez, le da parcialmente la razón y exige al juez medidas para garantizar que Ovono Obiang está a "disposición efectiva" de la Justicia española.

Concretamente, la Sala ordena a Pedraz que dicte una orden internacional de detención y, cuando sean arrestados, "podrá procederse a la toma de declaración de manera presencial".

El tribunal, en una resolución fechada este lunes, a tan sólo unas horas de la fecha prevista para el interrogatorio, indica que, "en este momento", no procede su declaración. ¿Por qué? Debido a que Carmelo Ovono Obiang "no se encuentra a disposición efectiva de la jurisdicción española".

