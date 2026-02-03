Perelló critica ante Bolaños el caos de su reforma judicial: "Ha de hacerse de forma organizada y con tiempo necesario"

La reforma ha generado rechazo en las Carreras judicial y fiscal, especialmente por los cambios en el acceso, que según asociaciones mayoritarias no respetan los principios de igualdad, mérito y capacidad.

La presidenta del Supremo ha reclamado más inversión, planificación y cooperación institucional para mejorar la Justicia, además de exigir que cualquier reforma cuente con la participación de los profesionales.

Perelló ha alertado sobre el grave déficit de jueces en España, con solo once jueces por cada cien mil habitantes frente a la media europea de diecisiete.

Isabel Perelló, presidenta del Supremo y del CGPJ, ha criticado la reforma judicial impulsada por Félix Bolaños por su falta de organización y tiempo suficiente para su implantación.

Isabel Perelló, presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha criticado los "problemas" de la llamada reforma Bolaños, el nuevo modelo organizativo de la Administración de Justicia que, entre otros cambios, convierte los Juzgados de Instrucción en Tribunales de Instancia.

Perelló ha vertido dicha crítica frente al propio Félix Bolaños, impulsor de estos cambios y titular de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. El ministro, al igual que ella y que el Rey, estaba presente en la entrega de despachos a la nueva promoción de jueces.

El acto se ha celebrado en el Auditori Fòrum de Barcelona y tanto la presidenta del CGPJ como Felipe VI han pronunciado sendos discursos, dirigidos a los jóvenes de la 74ª promoción de la Escuela Judicial que se incorporan a la Carrera.

En nuestro país, existen unos once jueces por cada cien mil habitantes, frente a la cifra de 17 que registra la media europea.

"El Poder Judicial carece de presupuesto y de competencias para aumentar el número de jueces. Tampoco, para dotar a los que ya existen de medios suficientes para desarrollar su trabajo. Por ello, es necesaria una planificación realista, inversión, presupuestos y cooperación institucional", ha reclamado Perelló.

"La Constitución encomienda al Consejo General del Poder Judicial el gobierno de los jueces. Ello conlleva, además de velar por su independencia, ser un actor esencial en las reformas que atañen a los jueces

y a su función jurisdiccional", ha añadido.

"Y, por eso, el Consejo ha mostrado preocupación por los problemas que conlleva la implantación de la nueva ley de los Tribunales de Instancia", ha subrayado.

Perelló ha indicado que los jueces y magistrados son "los primeros interesados en que la oficina judicial se modernice y sea eficiente". "Como profesionales, no nos satisface trabajar con continuos retrasos y dilaciones", ha recalcado.

"Pero estas reformas han de hacerse de forma ordenada, organizada y con el tiempo necesario, contando con los profesionales de la Justicia", ha subrayado.

Isabel Perelló ha reclamado también "la convocatoria urgente de pruebas selectivas para cubrir tantas plazas vacantes" como hay en el organigrama judicial.

Ahora bien, ha subrayado que "tampoco cabe reducir el nivel de exigencia ni la formación requerida". De ser así, a su juicio, se "compromete la calidad del sistema" y, "en definitiva, la efectividad de la tutela de los derechos de los ciudadanos".

La reforma judicial impulsada por Bolaños ha puesto en pie de guerra a las Carreras judicial y fiscal con su pretensión de cambiar el sistema de acceso a ambas, reforzando el conocido como cuarto turno y regularizando a los sustitutos.

Ello perjudica, a ojos de los críticos, a quienes han dedicado o dedican una media de cinco años y dos meses a preparar una exigente oposición.

Las asociaciones mayoritarias de ambas Carreras ya criticaron que el cambio en el acceso a la Judicatura y la Fiscalía "no respeta los principios de igualdad, mérito y capacidad".

En esa misma línea, y tras referirse a esos mismos principios, Perelló ha señalado este miércoles que el déficit de jueces "provoca un sobreesfuerzo y sobrecarga de trabajo sobre los jueces actuales, así como retrasos y dilaciones en la respuesta judicial".

Ahora bien, la presidenta del Supremo ha exigido que la provisión de jueces no dependa de "avatares futuros e inciertos" y que las reformas que afecten a la Justicia cuenten con los profesionales de la misma —y, especialmente, con el CGPJ— como "actores esenciales" en su planificación y ejecución.

Por último, Perelló ha deseado "mucha suerte" a la joven jueza, miembro de esa 74ª promoción, que será la que investigue el reciente accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba).

Cristina Pastor Recover lo hará como titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Montoro, renombrado ahora, debido a la reforma Bolaños, como Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 2 de Montoro.