El PSOE pide a la Audiencia que investigue "bajo secreto" los documentos sobre sus pagos en metálico durante ocho años

Pedro Sánchez admitió haber cobrado en efectivo del partido como reintegro de gastos, siempre contra factura y justificante, según declaró en la comisión del Senado.

El juez investiga posibles irregularidades en las finanzas del PSOE, tras informes que detectan falta de controles y pagos en efectivo a dirigentes como Ábalos, Koldo García o Paco Salazar.

El partido ha solicitado que esta información sea investigada bajo secreto, para que solo pueda acceder a ella la Fiscalía Anticorrupción, no el resto de partes personadas.

El PSOE entregó este martes en la Audiencia Nacional la documentación de todos sus pagos en metálico entre 2017 y 2024, tal y como había reclamado el juez Ismael Moreno, instructor del caso Koldo.

Según detallan fuentes jurídicas, el partido ha solicitado, de nuevo, que esta información, debido a su sensibilidad, sea analizada en el marco de una pieza secreta.

Esto es, que no tengan acceso a ellas las distintas partes del procedimiento —por ejemplo, el PP está personado como acusación popular— y sólo pueda consultarlas la Fiscalía Anticorrupción.

Se trata de la segunda vez que el PSOE hace esta petición al juez: ya pidió la creación de una pieza separada cuando, a principios de mes, solicitó a la Audiencia Nacional que aclarase si requería todos los pagos en metálico o sólo una parte.

Anticorrupción apoya la petición del Partido Socialista. En un informe de hace unas semanas, el fiscal Luis Pastor Motta también consideraba "razonable" que esta documentación fuese analizada en el marco de una pieza separada secreta del caso Koldo.

Así las cosas, es probable que ésa sea la decisión que tome el juez y que ordene dar traslado de la documentación a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que la trate y expurgue el contenido no relevante para la causa.

Este martes, el PSOE hizo entrega de la información sobre sus pagos en metálico, relativos al citado periodo de ocho años, a través de su procuradora. Fue ella quien presentó un pendrive, dentro de un sobre cerrado, con la documentación en formato digital.

Las finanzas del PSOE