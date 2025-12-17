El PSOE pide a la Audiencia que investigue "bajo secreto" los documentos sobre sus pagos en metálico durante ocho años
El partido entregó este martes la documentación exigida por el juez Moreno. Anticorrupción apoya que sea analizada en una pieza separada secreta.
Más información: El PSOE entrega a la Audiencia Nacional la documentación de todos sus pagos en metálico entre 2017 y 2024
Las claves
nuevo
Generado con IA
El PSOE entregó a la Audiencia Nacional la documentación de todos sus pagos en metálico entre 2017 y 2024, como exigió el juez del caso Koldo.
El partido ha solicitado que esta información sea investigada bajo secreto, para que solo pueda acceder a ella la Fiscalía Anticorrupción, no el resto de partes personadas.
El juez investiga posibles irregularidades en las finanzas del PSOE, tras informes que detectan falta de controles y pagos en efectivo a dirigentes como Ábalos, Koldo García o Paco Salazar.
Pedro Sánchez admitió haber cobrado en efectivo del partido como reintegro de gastos, siempre contra factura y justificante, según declaró en la comisión del Senado.
El PSOE entregó este martes en la Audiencia Nacional la documentación de todos sus pagos en metálico entre 2017 y 2024, tal y como había reclamado el juez Ismael Moreno, instructor del caso Koldo.
Según detallan fuentes jurídicas, el partido ha solicitado, de nuevo, que esta información, debido a su sensibilidad, sea analizada en el marco de una pieza secreta.
Esto es, que no tengan acceso a ellas las distintas partes del procedimiento —por ejemplo, el PP está personado como acusación popular— y sólo pueda consultarlas la Fiscalía Anticorrupción.
Se trata de la segunda vez que el PSOE hace esta petición al juez: ya pidió la creación de una pieza separada cuando, a principios de mes, solicitó a la Audiencia Nacional que aclarase si requería todos los pagos en metálico o sólo una parte.
Anticorrupción apoya la petición del Partido Socialista. En un informe de hace unas semanas, el fiscal Luis Pastor Motta también consideraba "razonable" que esta documentación fuese analizada en el marco de una pieza separada secreta del caso Koldo.
Así las cosas, es probable que ésa sea la decisión que tome el juez y que ordene dar traslado de la documentación a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que la trate y expurgue el contenido no relevante para la causa.
Este martes, el PSOE hizo entrega de la información sobre sus pagos en metálico, relativos al citado periodo de ocho años, a través de su procuradora. Fue ella quien presentó un pendrive, dentro de un sobre cerrado, con la documentación en formato digital.
Las finanzas del PSOE
El juez Moreno analiza posibles irregularidades en las finanzas del PSOE. Lo hace desde el pasado 6 de noviembre, fecha en la que este magistrado abrió una pieza separada en el llamado caso Koldo para analizar este asunto.
Ello sucedió poco después de que el Tribunal Supremo —que investiga al ex número tres del PSOE José Luis Ábalos y a Koldo García, su principal asesor— remitiera a la Audiencia Nacional un informe de la Guardia Civil que constata que el partido pagó en efectivo, en sobres, dinero a ambos.
El juez del Supremo Leopoldo Puente también advirtió del descuadre en las cuentas de la formación y de la falta de controles en su caja.
Como informó EL ESPAÑOL, antes de derivar dicha rama del caso a la Audiencia Nacional, el juez Puente interrogó a Mariano Moreno, quien fue gerente del PSOE entre 2017 y 2024.
De forma insistente, el magistrado le afeó la falta de controles en el partido en lo relativo a los pagos en metálico y la falta de comprobaciones sobre los gastos que, sin apenas verificación, se reembolsaban a toda su ejecutiva.
De hecho, el juez Puente planteó que, dada la ausencia de controles, era posible que cualquier cargo del partido presentase un recibo de una comida disfrutada por sus amigos o familiares o, incluso, el ticket encontrado en la mesa de al lado de un restaurante. De esta forma, se podría haber favorecido el blanqueo de capitales.
Además, en una entrevista con EL ESPAÑOL, Koldo García manifestó lo siguiente: "He cobrado del PSOE más de lo que dice la UCO; una parte, en billetes grandes, porque nadie los quería".
Sánchez cobró en efectivo
Por otro lado, el pasado 30 de octubre, el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, compareció en la comisión de investigación del Senado sobre el llamado caso Koldo.
Lo hizo cuando ya se conocía aquel informe de la Guardia Civil que desveló el pago en sobres a Ábalos y a Koldo. Y en la Cámara Alta, Sánchez admitió, a preguntas de los senadores y tras varias evasivas, que había cobrado en metálico de su partido como reintegro de los gastos de representación adelantados de su bolsillo.
"En alguna ocasión", matizó. Y siempre "contra factura y justificante", precisó. Por tanto, estos movimientos deben figurar en la documentación que el juez Moreno solicitó al PSOE.
Otro de los dirigentes que cobró en efectivo fue Paco Salazar, el antiguo director de Análisis y Estudios del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. Así lo reconoció en el Supremo una trabajadora de la Secretaría de Organización del PSOE, que declaró como testigo.
Salazar ya no ocupa este cargo tras haber sido apartado debido a las denuncias internas en su contra redactadas por dos militantes socialistas, que relatan episodios de supuesto acoso sexual.
El llamado caso Salazar ha dado inicio a un Me Too en el PSOE, en el marco del cual han aparecido nuevas denuncias y acusaciones de acoso contra varios dirigentes. Algunos de ellos, de hecho, han tenido que dimitir.