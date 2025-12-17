El juez decide investigar bajo secreto los pagos en metálico del PSOE entre 2017 y 2024, "ante la gravedad de los hechos"

Pedro Sánchez admitió haber recibido pagos en efectivo del partido como reintegros de gastos, y otros cargos, como Paco Salazar, también cobraron en metálico.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, instructor del caso Koldo, investigará bajo secreto la documentación de todos los pagos en metálico del PSOE entre 2017 y 2024.

Así lo ha plasmado este miércoles el magistrado en una resolución, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

En ella, ordena abrir una pieza separada dentro del llamado caso Koldo, decreta el secreto de sumario sobre la misma durante el plazo de un mes y subraya tanto "la gravedad" como la "propia naturaleza" y sensibilidad de los hechos que se investigarán en ella.

El juez Moreno analiza posibles irregularidades en las finanzas del PSOE. Y este martes, el partido entregó a la Audiencia Nacional la documentación sobre sus pagos en metálico durante ese plazo de ocho años.

Lo hizo a través de su procuradora, que aportó un pendrive, dentro de un sobre cerrado. El PSOE solicitó que esta información fuese analizada bajo secreto, una postura que también comparte la Fiscalía Anticorrupción.

Con estos mimbres, como ya indicó EL ESPAÑOL, lo más probable era que el juez Moreno lo acordara. Y así lo ha hecho este miércoles, a fin de evitar, también, "que puedan generarse incidencias que afectasen a la finalidad de la propia investigación".

