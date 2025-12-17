El juez decide investigar bajo secreto los pagos en metálico del PSOE entre 2017 y 2024, "ante la gravedad de los hechos"
El instructor del 'caso Koldo' también justifica su decisión debido al "carácter reservado" de la documentación que será analizada y para evitar "incidencias".
Las claves
nuevo
Generado con IA
El juez Ismael Moreno investigará bajo secreto los pagos en metálico del PSOE realizados entre 2017 y 2024, por la gravedad de los hechos.
La investigación surge tras la entrega de documentación por parte del PSOE sobre sus pagos en efectivo, respaldada por la Fiscalía Anticorrupción.
El caso se origina en supuestas irregularidades financieras, incluyendo pagos en sobres a dirigentes como Ábalos y Koldo, y la falta de controles en la caja del partido.
Pedro Sánchez admitió haber recibido pagos en efectivo del partido como reintegros de gastos, y otros cargos, como Paco Salazar, también cobraron en metálico.
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, instructor del caso Koldo, investigará bajo secreto la documentación de todos los pagos en metálico del PSOE entre 2017 y 2024.
Así lo ha plasmado este miércoles el magistrado en una resolución, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
En ella, ordena abrir una pieza separada dentro del llamado caso Koldo, decreta el secreto de sumario sobre la misma durante el plazo de un mes y subraya tanto "la gravedad" como la "propia naturaleza" y sensibilidad de los hechos que se investigarán en ella.
El juez Moreno analiza posibles irregularidades en las finanzas del PSOE. Y este martes, el partido entregó a la Audiencia Nacional la documentación sobre sus pagos en metálico durante ese plazo de ocho años.
Lo hizo a través de su procuradora, que aportó un pendrive, dentro de un sobre cerrado. El PSOE solicitó que esta información fuese analizada bajo secreto, una postura que también comparte la Fiscalía Anticorrupción.
Con estos mimbres, como ya indicó EL ESPAÑOL, lo más probable era que el juez Moreno lo acordara. Y así lo ha hecho este miércoles, a fin de evitar, también, "que puedan generarse incidencias que afectasen a la finalidad de la propia investigación".
Las finanzas del PSOE
Moreno indaga en las supuestas irregularidades en las finanzas del Partido Socialista desde el pasado 6 de noviembre. Es decir, poco después de que el Tribunal Supremo —que investiga actualmente al ex número tres de la formación José Luis Ábalos y a Koldo García, su principal asesor— remitiera a la Audiencia Nacional un informe de la Guardia Civil que constata que el PSOE pagó en efectivo, en sobres, dinero a ambos.
El juez del Supremo Leopoldo Puente también advirtió del descuadre en las cuentas del partido y de la falta de controles en su caja.
Como informó EL ESPAÑOL, antes de derivar dicha rama del caso a la Audiencia Nacional, el juez Puente interrogó a Mariano Moreno, quien fue gerente de la formación política entre 2017 y 2024.
De forma insistente, el magistrado le afeó la falta de controles en el PSOE en lo relativo a los pagos en metálico y la falta de comprobaciones sobre los gastos que, sin apenas verificación, se reembolsaban a toda su ejecutiva.
De hecho, el juez Puente planteó que, dada la ausencia de controles, era posible que cualquier cargo o trabajador presentase un recibo de una comida disfrutada por sus amigos o familiares o, incluso, el ticket encontrado en la mesa de al lado de un restaurante. De esta forma, como recordó el magistrado, se podría haber favorecido el blanqueo de capitales.
Sánchez cobró en efectivo
Por otro lado, el pasado 30 de octubre, el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, compareció en la comisión de investigación del Senado sobre el llamado caso Koldo.
Lo hizo cuando ya se conocía aquel informe de la Guardia Civil que desveló el pago en sobres a Ábalos y a Koldo.
Y en la Cámara Alta, Sánchez admitió, a preguntas de los senadores y tras varias evasivas, que había cobrado en metálico de su partido como reintegro de los gastos de representación adelantados de su bolsillo.
"En alguna ocasión", matizó. Y siempre "contra factura y justificante", precisó. Por tanto, estos movimientos deben figurar en la documentación que el juez Moreno solicitó al PSOE y que ahora será analizada bajo secreto.
Otro de los dirigentes que cobró en efectivo fue Paco Salazar, el antiguo director de Análisis y Estudios del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. Así lo reconoció en el Supremo una trabajadora de la Secretaría de Organización del PSOE, que declaró como testigo.
Salazar ya no ocupa este cargo tras haber sido apartado debido a las denuncias internas en su contra redactadas por dos militantes socialistas, que relatan episodios de supuesto acoso sexual.
El llamado caso Salazar ha dado inicio a un Me Too en el PSOE, en el marco del cual han aparecido nuevas denuncias y acusaciones de acoso contra varios dirigentes. Algunos de ellos, de hecho, han tenido que dimitir.