El juez investiga el supuesto complot que implicó a Miguel Urbán en una venta de cocaína para financiar Podemos

Miguel Urbán negó rotundamente cualquier implicación en los hechos, mientras que varios testigos confirmaron parte del relato del confidente, aunque no se acreditaron indicios suficientes.

Antidroga abrió una investigación en 2016 tras la denuncia de un confidente sobre una venta de droga en un pub relacionado con círculos de la izquierda y el 15-M, aunque la causa fue archivada por falta de pruebas.

Pedraz ha citado a declarar a Urbán como testigo, pero ha rechazado considerarlo víctima de la llamada 'Policía patriótica' y no le ha permitido ejercer la acusación particular.

El juez Santiago Pedraz investiga el supuesto montaje parapolicial que implicó al exeurodiputado Miguel Urbán en una presunta venta de 40 kilos de cocaína para financiar Podemos, partido del que fue fundador.

De hecho, Pedraz ha citado a declarar, como testigo, al político. Sin embargo, ha rechazado su petición de ser considerado víctima de la llamada Policía patriótica, un grupo de agentes de la Policía Nacional que había conspirado para boicotear a Podemos mientras Mariano Rajoy era presidente del Gobierno.

Todo ello consta en la nueva documentación a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. En ella, el juez deniega a Urbán el ejercicio de la acusación particular (la que ejercen los perjudicados por un delito).

¿Por qué? Porque considera que los hechos que denuncia Urbán —haber sido investigado en 2016 por la Fiscalía Antidroga tras un supuesto complot en su contra— no tienen "vínculo alguno" con los hechos que investiga Pedraz, las supuestas maniobras ilegales de la Policía patriótica contra Podemos.

Ahora bien, pese a ello, Pedraz sí ha solicitado a la UDYCO (Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado de la Policía Nacional) todos los "documentos internos de trabajo, notas y mensajes que obren en sus archivos" sobre la llamada Operación Cardenal, nombre que recibió el supuesto complot contra el exeurodiputado.

No obstante, como ya desveló EL ESPAÑOL, la Fiscalía Antidroga remitió documentación al juez que acredita que, cuando un agente buscó el nombre de Urbán en una base de datos policial, allá por 2016, estaba abierta una investigación, en el seno del Ministerio Público, sobre la supuesta venta de droga denunciada.

Este funcionario, investigado por Pedraz, manifestó que tecleó el nombre del político, de forma rutinaria, siguiendo órdenes de sus superiores.

Además, también buscó datos sobre Pablo Iglesias, fundador de Podemos y primer secretario general del partido, al tratarse de una persona vinculada a Urbán.

Por otro lado, hasta tres testigos confirmaron la veracidad de los hechos relatados por un confidente policial al entonces comisario José Luis Olivera, quien fuese director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) y al que Podemos encuadra en la Policía patriótica.

El CITCO envió su denuncia a la Fiscalía Antidroga que, en efecto, abrió una investigación sobre lo relatado. La mantuvo activa desde el 25 de enero de 2016, fecha en la que fue incoada, hasta el 20 de julio de ese mismo año.

El 23 de mayo de 2016 —es decir, dentro de ese periodo— fue cuando se produjo la citada búsqueda, por parte de un agente, de los nombres de Iglesias y de Urbán en bases de datos policiales.

Tal y como declaró este funcionario, esta acción se produjo en el marco de las diligencias abiertas por Antidroga y de forma protocolaria, ordenada por sus superiores y sin ninguna intención de boicotear a Podemos ni a sus dirigentes.

Fuentes que formaron parte del Ministerio del Interior en la era Rajoy recalcan, en conversación con este periódico, que tres testigos confirmaron el relato del confidente que dio pie a la incoación de diligencias por parte de Antidroga, entidad independiente del departamento que, por entonces, encabezaba Jorge Fernández Díaz.

Diligencias de Antidroga

EL ESPAÑOL ha tenido acceso a los 216 folios que conforman las diligencias abiertas por Antidroga. Se iniciaron cuando un confidente policial trasladó a Olivera su relato sobre una venta de 40 kilos de cocaína en un pub de Malasaña, distrito de Madrid.

Posteriormente, el entonces jefe del CITCO redactó una nota informativa ampliatoria en la que advertía que dicho local estaba regenteado por personas de extrema izquierda y ligadas al movimiento 15-M, germen de Podemos.

Cierto es que tres testigos dieron validez al relato del confidente. Sin embargo, tras cinco meses de pesquisas, el entonces fiscal jefe de Antidroga, José Ramón Noreña, ordenó el archivo de esta investigación al no quedar acreditados, ni siquiera indiciariamente, los hechos narrados.

Según consta en la documentación consultada por este periódico, uno de esos testigos declaró que, cuando vio a Urbán en el pub, al político se le cayó una mochila que llevaba y que pesaba mucho. No vio qué había en su interior, pero, siempre según su relato, al irse al local, arrojó una bolsita de cocaína en la barra.

Cuando este asunto se hizo público, Urbán, líder de la corriente Anticapitalistas, una de las escisiones de Podemos, negó rotundamente que esos hechos fuesen ciertos.