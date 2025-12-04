La Audiencia excluye al delegado del Gobierno del 'caso Begoña' y pide a Telefónica y Google sus actas del 'software'

Diversas empresas tecnológicas y de consultoría participaron en el desarrollo de la plataforma digital, con inversiones y colaboraciones detalladas en la investigación judicial.

El juez Juan Carlos Peinado investiga a Begoña Gómez por cinco supuestos delitos, incluyendo corrupción en los negocios privados y malversación de caudales públicos.

El tribunal ha solicitado a Google, Telefónica, Indra, Deloitte, Making Science, Devoteam y Flat 101 las actas y agendas de reuniones sobre el desarrollo del software vinculado a la cátedra de Begoña Gómez en la UCM.

La Audiencia Provincial de Madrid ha excluido a Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid, como investigado en el 'caso Begoña'.

La Audiencia Provincial de Madrid ha excluido del caso Begoña a Francisco Martín, actual delegado del Gobierno de Madrid y, hasta ahora, uno de los investigados en esta causa.

Por otro lado, en una segunda resolución, el tribunal ha solicitado a las empresas Google, Telefónica e Indra las actas de las reuniones que mantuvieron como parte del desarrollo del software adscrito a la cátedra que co-dirigió Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

El juez Juan Carlos Peinado investiga a Gómez por un total de cinco supuestos delitos: corrupción en los negocios privados, apropiación indebida, intrusismo profesional, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

Por estos dos últimos delitos también lo está Cristina Álvarez, la principal asistente de Gómez en Moncloa y quien realizó funciones en favor de los negocios privados de ésta. Entre ellos, la mencionada cátedra universitaria.

Peinado sumó como investigado a Francisco Martín, a raíz de una querella de Vox en su contra, ya que éste fue secretario general de la Presidencia del Gobierno desde julio de 2021 hasta marzo de 2023.

Sin embargo, como concluye ahora la Audiencia de Madrid, "no consta que [Francisco Martín] supiera que [Álvarez] estaba excediéndose de sus funciones por indicación de Begoña Gómez".

"No se cita en la querella [de Vox] el más mínimo indicio de la participación en dicha actividad [en el nombramiento de Álvarez como personal eventual, de confianza] del citado Francisco Martín", señala el tribunal.

Por todo ello, la Audiencia Provincial de Madrid corrige al juez, admite los recursos de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado y excluye del llamado caso Begoña a Francisco Martín.

En una segunda resolución, el tribunal, jerárquicamente superior a Peinado, considera "necesario" solicitar a Google, Indra, Telefónica, Deloitte, Making Science, Devoteam y Flat 101 las "agendas y actas de todas las reuniones que tuvieron lugar con relación al desarrollo" del software adscrito a la citada cátedra.

De hecho, el juez investiga si Gómez se apropió indebidamente de dicha herramienta digital, ya que ofreció —eso sí, de forma gratuita— un software muy similar a través de una web de su propiedad.

Las mencionadas empresas formaron parte del proceso de desarrollo de esta plataforma. Google, por ejemplo, invirtió un total de 110.000 euros. La tecnológica subcontrató a Devoteam para "la habilitación de un entorno técnico en la nube".

Deloitte, además, cobró 60.500 euros, adjudicados por la UCM, por su participación en este proyecto. A petición del juez, acabó aclarando que su labor se ciñó a dar "soporte y asesoría" a la oficina encargada de "coordinar los trabajos" para la creación del software.

Un representante de Indra, por su parte, detalló en el Juzgado que la compañía intervino en la primera fase de esta herramienta digital, con un coste de 128.442 euros más IVA (es decir, una cantidad final de 155.415,27 euros), aportados "de forma altruista".

La Complutense abonó una factura a Making Science SA "por la prestación de servicio de desarrollo e implementación de la Plataforma Transforma TSC para la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva", por importe de 24.200 euros.