El juez aclara al PSOE que debe informar de todos sus pagos en metálico ente 2017 y 2024, incluidos los de Sánchez

Pedro Sánchez está incluido en la solicitud, ya que reconoció públicamente haber recibido dinero en metálico de la caja del partido.

La exigencia incluye a altos cargos y trabajadores del partido, sin dejar a nadie fuera de la investigación.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno solicita al PSOE la documentación de todos los pagos realizados en efectivo entre 2017 y 2024.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha respondido al PSOE que le exige la documentación de los pagos efectuados en metálico a todos sus altos cargos y trabajadores, sin excepción, ente 2017 y 2024.

Y ello, por tanto, incluye a Pedro Sánchez, quien reconoció públicamente haber recibido dinero en efectivo de la caja del partido.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.