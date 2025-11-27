El juez Peinado exige a Moncloa que le envíe ya las agendas de Begoña Gómez y su asesora o cometerá desobediencia

La resolución judicial critica que la Presidencia aún no ha remitido la información requerida ni ha justificado el retraso en su entrega.

El juez solicita también las nóminas de 2025, el listado de viajes pagados con fondos públicos, y documentación detallada sobre desplazamientos y gastos de Cristina Álvarez, quien habría realizado labores en favor de negocios privados de Gómez.

Peinado investiga a Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios privados, malversación, apropiación indebida e intrusismo profesional.

El juez Juan Carlos Peinado ha exigido a la Presidencia del Gobierno que envíe las agendas de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, y su asistente Cristina Álvarez, advirtiendo que de no hacerlo podría incurrir en desobediencia.

El juez Juan Carlos Peinado ha exigido a Presidencia del Gobierno que le envíe ya las agendas de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, y de su asistente Cristina Álvarez. En caso contrario, Moncloa podría cometer desobediencia.

Así consta en una resolución, fechada el pasado 26 de noviembre, y a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Peinado investiga a Begoña Gómez por un total de cinco delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios privados, malversación, apropiación indebida e intrusismo profesional.

Uno de los extremos que analiza el juez es si se malversó dinero público con la contratación de Álvarez como asesora de la esposa de Sánchez. El nombre oficial de su cargo es directora de Programas de la Presidencia del Gobierno.

Ha quedado acreditado que la asistente realizó labores en favor de los negocios privados de Begoña Gómez. Por ejemplo, coordinó la relación con los patrocinadores de la cátedra que co-dirigió hasta 2024 en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

De ahí que Peinado pretendiese analizar las agendas de ambas y comprobar a qué viajes y a cuáles no acompañó Álvarez a la esposa de Sánchez.

Peinado también exige en la misma resolución que Moncloa le entregue las nóminas de 2025 de la asistente, así como el listado de los viajes, sufragados con dinero público, en los que ésta ha participado.

El juez quiere analizar las autorizaciones de desplazamiento, las facturas o justificantes de pago aportados, así como "los destinos de todos los viajes, desplazamientos y misiones de servicio".

También, si existen documentos sobre el pago de dietas, de gastos de representación, anticipos (para comidas, transportes, etc.) y si Álvarez disfrutó de coche oficial y chófer en dichos desplazamientos.

El juez pidió todos estos datos el pasado 4 de noviembre. En su resolución, se queja de que Presidencia del Gobierno, aparte de no habérselos hecho llegar, no ha dado un motivo para tal incumplimiento.