Unanimidad en el Consejo General del Poder Judicial para dar el plácet a Teresa Peramato como nueva fiscal general

La decisión contrasta con la del anterior fiscal general, Álvaro García Ortiz, quien recibió un informe negativo del CGPJ tras su condena por el Tribunal Supremo.

Peramato es fiscal de carrera desde 1990, tiene más de quince años de ejercicio profesional y no ha ocupado cargos políticos en los últimos cinco años.

Teresa Peramato cumple con todos los requisitos legales y formales exigidos para el cargo, incluidos los nuevos criterios introducidos en 2024 tras el pacto PSOE-PP.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado por unanimidad el nombramiento de Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha dado esta mañana su 'nihil obstat' al nombramiento de Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado tras la renuncia de Álvaro García Ortiz por haber sido condenado por el Tribunal Supremo.

Lo ha hecho con la fórmula de que la fiscal "reúne los méritos y requisitos exigidos para ser nombrada" en el cargo utilizada por el CGPJ en anteriores ocasiones. Así se hizo con ocasión de la designación como fiscales generales de Cándido Conde-Pumpido, María José Segarra, Julián Sánchez Melgar o José Manuel Maza.

Los dos sectores del órgano de gobierno de los jueces habían llegado previamente a un rápido consenso para dar el plácet a Peramato con los términos habitualmente utilizados, sin entrar en disquisiciones sobre la idoneidad de la candidata que se plantearon con Dolores Delgado o el propio García Ortiz.

García Ortiz ha sido el único de todos los candidatos a fiscal general que recibió un informe negativo del Consejo General del Poder Judicial, que debe ser oído preceptivamente pero cuyo criterio no es vinculante. Por 8 votos frente a 7, el CGPJ estimó en diciembre de 2023 que el hasta ahora cabeza del Ministerio Público no era idóneo para seguir en el puesto tras ser desautorizado por el Tribunal Supremo en materia de nombramientos.

En el caso de su antecesora, Dolores Delgado, el CGPJ informó en enero de 2020, por 12 votos frente a 7, que "se cumplen en la candidata los requisitos exigidos por la legislación invocada", sin hacer alusión a los méritos. Delgado llegó al cargo de fiscal general inmediatamente después de ser ministra de Justicia y sin tener la categoría de fiscal de Sala.

En el caso de Peramato, que es fiscal de Sala desde mayo de 2021 a propuesta de Dolores Delgado, el CGPJ ha constatado que reúne los requisitos formales para el cargo: ser una jurista española de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión.

Ha comprobado también el cumplimiento de la nueva exigencia legal añadida en 2024 como consecuencia del pacto entre el PSOE y el PP sobre la renovación del propio Consejo: no puede ser propuesto para el cargo quien en los cinco años anteriores haya sido nombrado ministro, secretario de Estado o consejero autonómico. Tampoco quien haya sido elegido alcalde o haya sido diputado, senador o miembro del Parlamento Europeo o de una Asamblea autonómica.

Peramato, fiscal de carrera desde 1990, no ha desempeñado cargos políticos.