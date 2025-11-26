El juez del 'caso Leire' cita como testigos a Cerdán y Antonio Hernando y pregunta al PSOE su vínculo con la 'fontanera'

El magistrado ha solicitado al PSOE información sobre las actividades y posible remuneración de Leire Díez, conocida como la 'fontanera' del partido, durante su afiliación.

Ambos deberán comparecer ante el juez el 2 de febrero de 2026 a las 10:30 horas.

El juez Arturo Zamarriego ha citado como testigos a Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, y a Antonio Hernando, secretario de Estado de Telecomunicaciones, en el marco del 'caso Leire'.

El juez Arturo Zamarriego, instructor del llamado caso Leire, ha citado como testigos a Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, y a Antonio Hernando, secretario de Estado de Telecomunicaciones.

Ambos serán interrogados el 2 de febrero de 2026, a las 10:30 horas.

Asimismo, el magistrado ha preguntado al Partido Socialista si Leire Díez, la conocida como fontanera del PSOE, durante el tiempo que estuvo afiliada, "desempeñó alguna actividad en el seno del partido y, en su caso, si recibió algún tipo de remuneración por dicha actividad".

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.