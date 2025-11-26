El juez del 'caso Leire' cita como testigos a Cerdán y Antonio Hernando y pregunta al PSOE su vínculo con la 'fontanera'
El juez Arturo Zamarriego ha citado como testigos a Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, y a Antonio Hernando, secretario de Estado de Telecomunicaciones, en el marco del 'caso Leire'.
Ambos deberán comparecer ante el juez el 2 de febrero de 2026 a las 10:30 horas.
El magistrado ha solicitado al PSOE información sobre las actividades y posible remuneración de Leire Díez, conocida como la 'fontanera' del partido, durante su afiliación.
