La presidenta del Consejo General del Poder Judicial comunica al vocal progresista Seijo que no acepta su renuncia

Los vocales progresistas del CGPJ se sienten excluidos del reparto de poder tras la reciente renovación de comisiones.

La renovación de las comisiones del CGPJ fue aprobada solo con los votos del sector conservador, generando tensiones internas.

La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, ha comunicado esta mañana a José María Seijo que no acepta la renuncia al cargo de vocal que presentó el pasado 23 de octubre.

Ese día el pleno del órgano de gobierno de los jueces aprobó la renovación anual de las comisiones de trabajo. Lo hizo con los solos votos del sector conservador, del vocal progresista Carlos Hugo Preciado y de Perelló.

Los nueve vocales restantes del sector progresista se sintieron excluidos de ese reparto interno de poder. El propio Seijo, que había pedido integrarse en la Comisión Permanente (el órgano más relevante del CGPJ después del pleno), no solo no fue incorporado a ella sino que se le excluyó de la Comisión de Escuela Judicial.

Al término del pleno del 23 de octubre, uno de los más tensos que se han vivido en el actual mandato del CGPJ, Seijo entregó a Perelló su carta de renuncia. La tenía preparada con anterioridad a la vista de cómo habían ido evolucionando durante las semanas anteriores las negociaciones para la composición de las comisiones.

Desde entonces tanto vocales del sector progresista como del conservador, al igual que su asociación, Jueces y Juezas para la Democracia, han pedido a Seijo que reconsidere su renuncia.

Tras el pleno del 23 de octubre, los nueve vocales del grupo progresista, que no consideran integrado en él a Preciado, hicieron público un comunicado para criticar que Perelló ha "impuesto" un "cambio de reglas" que "excluye a los vocales progresistas, que representan el 45 %" de la institución.

Fuentes del CGPJ han indicado que, tras la reunión celebrada esta mañana entre Perelló y Seijo, se ha abierto un nuevo proceso de negociaciones sobre la composición de las comisiones del CGPJ.