La fiscal de Madrid desmiente a la principal testigo de cargo contra el fiscal general: "Lastra no me dijo 'va a filtrar'"

La fiscal jefe aseguró que no le pareció irregular enviar los correos al fiscal general ni que la nota de prensa posterior incluyera extractos de esos mensajes para desmentir informaciones publicadas.

Rodríguez declaró ante el Tribunal Supremo en el juicio contra el fiscal general Álvaro García Ortiz, acusado de revelación de secretos relacionados con correos entre el abogado de la pareja de Ayuso y un fiscal.

La fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, ha desmentido que la fiscal superior Almudena Lastra le advirtiera sobre una posible filtración de correos por parte de la Fiscalía General.

La fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, ha desmentido este lunes que Almudena Lastra, fiscal superior de Madrid, la previniera de que desde la Fiscalía General iban a filtrar los correos electrónicos que se habían intercambiado el abogado Carlos Neira, defensor de Alberto González Amador, y el fiscal Julián Salto, autor de una denuncia contra este empresario por fraude tributario.

Rodríguez, que ha comparecido como testigo tras haber tenido la condición de investigada hasta el pasado 29 de julio, ha comparecido ante la Sala Penal del Tribunal Supremo en la primera sesión del juicio contra el fiscal general, Alvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos.

Uno de esos datos reservados que, según las acusaciones, no debieron ser difundidos fue un correo electrónico que Neira envió a Salto el 2 de febrero de 2024.

En él, el abogado del novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso propuso llegar a un pacto de conformidad y admitía que por parte de su cliente "ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública".

Esa frase del correo apareció publicada en la Cadena Ser a las 23:25 horas del 13 de marzo de 2024.

Unas horas antes, a las 21:59, Rodríguez y Lastra mantuvieron una conversación telefónica en la que la primera informó a la segunda de que había enviado al fiscal general, Álvaro García Ortiz, los correos electrónicos entre Neira y Salto en torno al pacto de conformidad que permitiera a González Amador eludir la cárcel a cambio de un reconocimiento de los hechos y pagara la multa correspondiente.

García Ortiz había pedido esos correos tras la aparición de una noticia en El Mundo a las 21:29 horas del 13 de marzo titulada La Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales. El fiscal general quería hacer una nota de prensa para desmentir ese titular.

"Era una noticia falsa", ha manifestado Pilar Rodríguez. "No era cierto que Salto estuviese ofreciendo un pacto de conformidad, como si fuera señuelo para que picase González Amador" y se reconociese autor de fraude tributario.

La fiscal jefe de Madrid ha sido rotunda en que, cuando habló con Lastra, la fiscal superior no le dijo "¿para qué le pasas los correos? Los van a filtrar”.

"Se me hubiera encendido una lucecita si me lo hubiera dicho. Yo no me represento que jamás nadie del Ministerio Fiscal vaya a realizar una filtración", ha dicho Rodríguez.

"Pero Lastra ya la había prevenido el día anterior", ha remarcado el abogado de González Amador, Gabriel Rodríguez Ramos. El letrado se refería a que, como la testigo ha admitido, vio a la fiscal superior "muy enfadada" el 12 de marzo porque, según ella, se había filtrado "a un solo medio", eldiario.es, la denuncia de la Fiscalía contra la pareja de Ayuso.

Pilar Rodríguez dijo que Lastra había soltado un "exabrupto": "Esos lo han filtrado", en referencia a personas indeterminadas de la Fiscalía General. Pero "no da ningún argumento ni dice por qué lo cree", ha añadido la fiscal jefa provincial de Madrid.

La testigo también ha confirmado que desde el 6 de marzo el hecho de que había una denuncia por fraude tributario contra un empresario "relacionado con la presidenta de la Comunidad de Madrid" ya circulaba entre algunos periodistas.

Uno de ellos había llamado a la Fiscalía General ese día y, al siguiente, otro informador no identificado preguntó en la propia Fiscalía Provincial de Madrid.

Rodríguez también ha manifestado que no le extrañó que García Ortiz le diera su correo particular de Gmail para enviarle los correos entre Neira y Salto. Una Instrucción de la Fiscalía permite utilizar cuentas particulares por razones prácticas o de urgencia.

"Esto no se ha hecho con clandestinidad", ha manifestado, "Hay una dación de cuenta del expediente de González Amador ya desde el 7 de marzo", ha recordado.

Y también le pareció correcto que la nota de prensa de la Fiscalía difundida el 14 de marzo informara de la textualidad del correo del 2 de febrero. A su parecer, era necesario desmentir las noticias que ponían en cuestión el trabajo de la Fiscalía.