El Constitucional desestima el recurso de amparo de Ábalos por la investigación que hizo la UCO antes del suplicatorio

Las claves nuevo Generado con IA El Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso de amparo presentado por José Luis Ábalos. Ábalos cuestionaba la investigación de la Guardia Civil sobre el 'caso Koldo' antes de la autorización del Congreso. La decisión del TC fue unánime al no encontrar violación de derechos fundamentales en el caso.

El Tribunal Constitucional (TC) ha decidido por unanimidad rechazar el recurso de amparo presentado por el exministro de Transportes José Luis Ábalos, que cuestionaba la autorización del Congreso de los Diputados para que la Guardia Civil investigase su implicación en el ‘caso Koldo’ antes de que la Cámara Baja otorgara el suplicatorio necesario para su imputación por el Tribunal Supremo (TS).

La Sección Segunda de la Sala Primera del TC a través de una providencia justifica su resolución al considerar que no se evidencia "la manifiesta inexistencia de violación de un derecho fundamental tutelable en amparo", según se ha indicado en su comunicado.

