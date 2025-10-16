Hacienda recurre la absolución de Ana Duato: "Es paternalista presentarla como simple actriz sin comprensión económica"

La Audiencia Nacional había absuelto a Duato en el conocido 'caso Nummaria', pero la Agencia Tributaria no está conforme.

Se critica que la sentencia absolutoria a Duato le aplica un "tratamiento casi paternalista", presentándola como "simple actriz" sin comprensión económica.

La Abogacía del Estado ha recurrido la absolución de Ana Duato por supuesto fraude a Hacienda.

La Abogacía del Estado ha recurrido la absolución de Ana Duato, que fue juzgada y exonerada por supuesto fraude a Hacienda en la tributación de sus ingresos profesionales.

En un escrito de 51 folios, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la Abogacía, en representación de la Agencia Tributaria (AEAT), señala que la sentencia absolutoria le aplica una "tratamiento casi paternalista" al presentarla como "una simple actriz aparentemente desprovista de comprensión o autonomía decisoria en materia económica".

Mientras que Duato fue absuelta, sí fue condenado, a nada menos que 80 años de cárcel, Fernando Peña, el experto en ingeniería fiscal que ejerció de asesor contable de la intérprete y de su marido y productor de Cuéntame cómo pasó, Miguel Bernardeu.

Según concluyó el tribunal, no quedó probado que la actriz supiera "que estaba incumpliendo su deber" de contribuir al erario público de la forma que marca la ley desde que se puso en manos del despacho de Peña, el bufete Nummaria.

Para la Agencia Tributaria, dependiente del Ministerio de Hacienda, el fallo absolutorio es "irracional" y "arbitrario".

"No se trata de negar su dedicación artística, sino de subrayar que esa circunstancia no excluye su comprensión de los actos que ejecuta ni la responsabilidad derivada de ellos", expresa la Abogacía sobre Duato.

"El tribunal, al asumir una visión condescendiente e irreal, incurre en un sesgo valorativo que desnaturaliza el análisis del dolo y lo convierte en una ficción incompatible con la racionalidad", subraya.

Ana Duato, en la Audiencia Nacional, poco antes del inicio de la primera sesión del juicio. Gtres

La Abogacía del Estado critica que la sentencia de la Audiencia Nacional "omitió toda referencia al papel de Miguel Ángel Bernardeau, a quien convierte en una figura ausente, pese a ser mencionado reiteradamente por la propia acusada [Duato] como interlocutor y canal directo de información con el señor Fernando Peña".

Por ello, en su recurso, la AEAT también solicita a la Sala de Apelación de la Audiencia que anule la absolución del marido de la actriz.

"Ana Duato no actuaba sola, sino en el marco de una decisión compartida con su esposo, persona con

experiencia profesional y capacidad técnica acreditadas", expresa la Abogacía del Estado.

"La señora Duato puede ser actriz, pero el señor Bernardeau no lo es, y su mayor pericia y experiencia empresarial elevan el estándar de conocimiento esperable respecto de la acusada conforme a la lógica de la experiencia común", añade.

La tesis de Hacienda, por tanto, choca frontalmente con la conclusión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que exoneró tanto a la intérprete como al productor.

Duato, desde el inicio de este procedimiento, siempre ha defendido su inocencia. Tanto es así, que se negó a pactar con la Fiscalía Anticorrupción. Sí lo hizo otro de los acusados en este caso, el también actor de Cuéntame Imanol Arias.

Sin embargo, asesorada por su letrado, Javier Gómez-Ferrer —precisamente, abogado del Estado en excedencia—, Ana Duato rechazó reconocerse culpable y firmar un pacto con Anticorrupción y la Abogacía que le obligase a pagar una cuantiosa multa. Se sentó en el banquillo de los acusados, fue a juicio y, finalmente, fue absuelta.

La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional tendrá que revisar ahora ese fallo. A juicio de la Agencia Tributaria, la sentencia absolutoria aplica un "enfoque complaciente" sobre "la conducta de la señora Duato, al proyectar sobre ella una imagen de ingenuidad".

"Inequívocamente", señala Hacienda, "la señora Ana Duato no era una mera intérprete ajena a las decisiones económicas, sino beneficiaria directa y partícipe en una estructura societaria diseñada para canalizar sus ingresos profesionales bajo una apariencia carente de sustrato económico real".