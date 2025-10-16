El fiscal tampoco pide prisión para Koldo García, que opta por no declarar sobre su papel como "custodio" del dinero de Ábalos

Las acusaciones populares, incluyendo al Partido Popular, piden su encarcelamiento, pero el juez no ha decidido con el solo apoyo de estas organizaciones.

Koldo García comparece por tercera vez ante el Tribunal Supremo por presuntos delitos de corrupción ligados a adjudicaciones de obras.

El jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, no ha pedido este jueves la prisión preventiva de Koldo García Izaguirre, a quien la UCO considera "custodio y gestor" del dinero del exministro y exdirigente del PSOE José Luis Ábalos.

Koldo García ha comparecido por tercera vez ante el juez del Tribunal Supremo que le investiga por presuntos delitos de corrupción relacionados con adjudicaciones de obras del Ministerio de Transportes a cambio de comisiones.

Las acusaciones populares, que intervienen en el proceso a través del Partido Popular, el primero que se personó, han solicitado el encarcelamiento de García.

Pero el instructor, Leopoldo Puente, no ha tomado hasta ahora ninguna decisión con el solo apoyo de la acción popular, un conglomerado de nueve organizaciones entre las que se encuentran Hazte Oir o la Asociación de Abogados Demócratas por Europa. Esta última no ha apoyado la prisión de García Izaguirre.

La citación del asistente de Ábalos ha estado moitivada, como la del propio exministro ayer, por el reciente informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

