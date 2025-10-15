El fiscal anticorrupción no pide prisión para el exministro Ábalos, que se ha negado a declarar en el Supremo

El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, no ha solicitado prisión provisional para el exministro José Luis Ábalos, que ha comparecido este miércoles ante el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente.

El político, antiguo secretario de Organización del PSOE, ha ejercido su derecho a no declarar.

Ábalos ha alegado que no confía en su abogado, José Aníbal Álvarez, al que este lunes renunció.

No obstante, el magistrado Puente consideró que esta maniobra constituía un "fraude de ley" y le impuso al exministro seguir siendo representado por su letrado hasta que se nombre un abogado de oficio o el propio Ábalos designe a otro defensor de su confianza.

Tras la no declaración de Ábalos, se ha celebrado la vistilla, en la que las distintas partes personadas en esta causa pueden solicitar medidas cautelares.

El exministro y diputado ya tiene retirado su pasaporte y prohibido salir de España. También tiene que acudir a un Juzgado cada 15 días.

En este acto, la Fiscalía Anticorrupción tenía la oportunidad de solicitar al juez que enviase a Ábalos a prisión provisional. No ha sido así. Luzón no lo ha hecho.

El juez no puede tomar ninguna medida cautelar si las acusaciones no lo solicitan. Aunque las acciones populares sí han pedido la prisión preventiva del exministro, Puente se apoya habitualmente en el fiscal.

Las acusaciones populares que intervienen en ese proceso son un conglomerado heterogéneo que va desde Hazte Oír a la Asociación de Abogados Demócratas por Europa y cuya voz en el Supremo es el PP, el primero en personarse. Ocho de las nueve organizaciones (todas, menos Adade), han pedido la prisión preventiva de Ábalos.

A principios de mes, el juez citó a declarar a Ábalos para este miércoles, a las diez de la mañana. Tres cuartos de hora antes, el político llegaba al Supremo solo, en un taxi, a diferencia de las ocasiones anteriores, en las que sí compartió vehículo con su letrado. Pero la relación, a día de hoy, está rota.

Puente pretendía interrogar al ex número tres del PSOE acerca de las revelaciones del último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que analiza las finanzas del político.

Los investigadores de la UCO concluyeron que tanto Ábalos como su asistente, Koldo García, manejaron "ingresos irregulares y opacos" en efectivo. Fondos que aumentaron, además, durante la etapa en la que encabezó el Ministerio de Transportes.

El informe policial señala, además, que ambos cobraron dinero en efectivo del PSOE en concepto de liquidación de gastos cargados al partido. No obstante, el documento también menciona abonos "sin respaldo documental".

El dosier incluye, a su vez, la imagen de un sobre relleno de dinero, con el logotipo del PSOE impreso y el nombre de Ábalos anotado a lápiz en él. Al lado, una cantidad: 826,73 euros.

Sobre con el logo del PSOE y el nombre de Ábalos.

También, la fotografía de un sobre similar, con el mismo logo, y el nombre de Koldo escrito a mano en él. A su lado, otra cifra: 2.928,36 euros.