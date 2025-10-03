El PSOE pagaba supuestos gastos de Ábalos y Koldo con sobres llenos de billetes, según la UCO

La Guardia Civil ha entregado en el Tribunal Supremo un informe sobre la situación patrimonial de José Luis Ábalos, diputado y exsecretario de Organización del PSOE, que apunta a "la existencia de una fuente de ingresos no declarada" mediante fondos en efectivo.

Los agentes han hallado la imagen de un sobre, con el logotipo del PSOE, y con dinero en efectivo dentro. Más de 820 euros, según aparece anotado a lápiz en su exterior, junto al nombre de Ábalos.

La Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado también ha encontrado la imagen de otro sobre, en el que se aprecian varios billetes en su interior y con el nombre de Koldo García, el principal asesor del exministro, anotado en él. En este caso, la cantidad reflejada es de 2.928 euros.

Fotografía de un sobre de los pagos del PSOE a Koldo García incluida en el informe de la UCO. EL ESPAÑOL

A su vez, en el teléfono de García, ha UCO ha hallado un mensaje que dice: "El sobre de Víctor, a mi mesa, y el de Ferraz, a la mesa del ministro".

La sede nacional del PSOE está ubicada en la madrileña calle de Ferraz. Así, como "Ferraz", se la conoce generalmente.

En su informe, la UCO señala que estos ingresos desconocidos no fueron puntuales, sino que constituyeron una fuente estable durante al menos algún tiempo.

Los agentes señalan también que, según la información facilitada por el PSOE al Tribunal Supremo, órgano que investiga tanto a Ábalos como a Koldo, "en junio de 2019 únicamente se habría liquidado [al exministro] un importe de 321,29 euros".

Sin embargo, en el mencionado sobre con su nombre aparece anotada una cantidad mayor, más de 500 euros superior: 826,73 euros.

Esa diferencia, para la UCO, es "llamativa". Especialmente, "si se conecta" con el hecho de que Koldo, en otro chat de WhatsApp, conversó con su entonces esposa de las "txistorras [que me dan] por el cargo que ocupo". "Al mes, una o dos", señaló el exasesor,

Para la Guardia Civil, con el término txistorra, García aludía a cada billete de 500 euros.

