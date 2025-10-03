Peinado hace suya la tesis de la Audiencia y señala a Sánchez por la "estructura de poder" que amparó la conducta de su mujer

El juez Juan Carlos Peinado considera que, sin su "vínculo con el presidente del Gobierno", Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, "difícilmente" habría podido cometer los supuestos delitos por los que se la investiga.

Así lo expresó el magistrado en un auto, fechado este miércoles. En él, justifica que sea un jurado popular el que, llegado el caso, enjuicie de forma conjunta los supuestos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional.

A ojos del magistrado, del primero de ellos se derivan los demás. Y es esa "relación de parentesco" de Gómez con Sánchez el germen del supuesto tráfico de influencias, del que son consecuencia el resto. Por eso —señala el juez—, estos ilícitos deben juzgarse todos juntos, a la vez. Son "delitos conexos", sostiene.

Fragmento del auto de Peinado sobre Begoña Gómez y su "vínculo" con Sánchez. EL ESPAÑOL

"Sin ese vínculo con el actual presidente del Gobierno, difícilmente podría ella (...) poner en práctica las conductas que, posteriormente, han sido ya consideradas, indiciariamente, como constitutivas [de delito]", subrayó el instructor, en alusión a la relación Gómez-Sánchez.

De esta forma, Peinado hace suya la tesis expresada por la Audiencia Provincial de Madrid en una resolución del pasado mes de junio.

Dicho tribunal, jerárquicamente superior al juez, ya señaló que el supuesto delito de tráfico de influencias atribuido a la esposa del presidente del Gobierno habría tenido lugar en el marco de "una estructura institucionalizada de poder".

La Audiencia madrileña así lo señaló al analizar la actuación de Cristina Álvarez, la asistente de Gómez en la Moncloa y quien, además, realizó gestiones en favor de sus negocios privados.

Dicho comportamiento —sostuvo el tribunal— "podría suponer una desviación de recursos públicos en favor de intereses privados", cometida bajo la "indudable influencia [de] la Presidencia del Gobierno".

A ojos del tribunal, el proceder de Álvarez pudo beneficiar "la actuación de la principal investigada", Begoña Gómez, "apuntalando el aura de indudable influencia que, como esposa del presidente del Gobierno y ejerciendo sus funciones desde ese entramado del Palacio de la Moncloa, podía tener toda su actividad privada".

Auto de la Audiencia Provincial de Madrid (12 de junio de 2025).

En definitiva, tanto el instructor como la Audiencia de Madrid apuntan a la Presidencia del Gobierno —y, específicamente, a quien la encabeza— como elemento facilitador de la comisión de los delitos investigados.

"Delitos conexos"

En el auto del pasado miércoles, Peinado justifica que los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios privados, apropiación indebida e intrusismo profesional deban enjuiciarse juntos.

El juez opta por no desgajar esta rama de la investigación. De los cuatro, sólo el tráfico de influencias se juzga a través de un jurado. Salvo que, como señala el juez, el resto de ilícitos sean conexos con el anterior. Y así cree que sucede en esta ocasión.

Sin embargo, su decisión aún puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Madrid, que puede revocarla.

En esta pieza del caso (la llamada pieza principal) se investigan juntos estos cuatro delitos, que Peinado considera conectados entre sí y merecedores de ser juzgados a la vez.

Y todas estas conductas, según cree el juez, nunca se habrían desplegado de no ser por la relación matrimonial de Begoña Gómez con Pedro Sánchez. Por ello, considera "clara" la "necesidad de ese posible enjuiciamiento conjunto".

Jurado popular

En ese mismo auto, Peinado también emplaza a Gómez a acudir al Juzgado el próximo lunes. Su intención es comunicarle que esta pieza de la causa, de acabar en un juicio, será examinada por un jurado popular.

Es decir, por nueve ciudadanos inexpertos en Derecho. Sus nombres se eligen por sorteo. En el caso de Madrid, de entre un listado de más de 2.800 ciudadanos.

El juez también ha citado para la misma fecha y hora al resto de investigados en la pieza principal: la asistente Cristina Álvarez y Juan Carlos Barrabés.

Este último es el empresario en favor del cual la esposa de Sánchez firmó dos manifestaciones de interés —una suerte de avales, de recomendaciones— que fueron presentadas a un proceso de adjudicación en el que resultó vencedora una compañía del Grupo Barrabés.

En la otra pieza que compone esta causa, el magistrado hizo exactamente lo mismo: la transformó para que siga los cauces de un procedimiento del tribunal del jurado.

En ella, se investiga únicamente un supuesto delito de malversación, a raíz de las gestiones privadas que Cristina Álvarez realizó para Begoña Gómez.