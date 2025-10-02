Peinado dice que "sin el vínculo con el presidente" Begoña Gómez "difícilmente" habría cometido los presuntos "delitos"

El juez Juan Carlos Peinado ha señalado que, "sin el vínculo con el presidente del Gobierno", Begoña Gómez "difícilmente" habría podido cometer los supuestos delitos por los que se la investiga.

Así lo expresa el magistrado en un nuevo auto, fechado este mismo jueves. De esta forma, el instructor justifica que sea un jurado popular el que, si se celebra un juicio, enjuicie de forma conjunta toda la pieza principal del llamado caso Begoña.

Es decir, que enjuicie a la vez los supuestos delitos de tráfico de influencias, apropiación indebida e intrusismo profesional.

¿Por qué? En su resolución, Peinado señala que los hechos investigados se derivan de la "relación de parentesco" de Gómez "con el actual presidente del Gobierno".

El juez señala que este vínculo es "lo que en principio constituye el origen de los hechos delictivos".

"Es la causa que se considera fundamental para poder apreciar la posible concurrencia del delito de tráfico de influencias y, como consecuencia de ellos, los posibles restantes delitos, pues, sin ese vínculo con el actual presidente del Gobierno, difícilmente podría ella (...) poner en práctica las

conductas que, posteriormente, han sido ya consideradas, indiciariamente, como constitutivas [de delito]", expresa Peinado en su auto.

"Pues, sin ese vínculo con el actual presidente del Gobierno, difícilmente, podría ella y los otros dos investigados poner en práctica las conductas que, posteriormente, han sido ya consideradas, indiciariamente, como constitutivas (...) de los delitos de apropiación indebida, intrusismo profesional y corrupción en el sector privado", añade el magistrado.

Por ello, Peinado señala que estos cuatro ilícitos, por los que investiga a Begoña Gómez en la pieza principal del caso, "han de ser considerados delitos conexos". Y, por tanto, enjuiciarse juntos.

"Es clara la necesidad de ese posible enjuiciamiento conjunto, que lleva a la inexorable conclusión de que han de ser considerados delitos conexos", subraya.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.