La juez reabre la causa sobre la piñata con la cara de Sánchez apaleada en Ferraz e investiga a seis personas por amenazas

Obligada por la Audiencia Provincial de Madrid, la juez Concepción Jerez ha reabierto la causa judicial sobre el apaleamiento de una piñata caracterizada como Pedro Sánchez.

Los hechos ocurrieron en la Nochevieja de 2023, frente a la sede nacional del PSOE, en la madrileña calle de Ferraz.

En febrero de 2024, la magistrada cerró la causa, al considerar que los hechos denunciados no eran constitutivos de delito, sino que suponían un ejercicio de "crítica política".

El PSOE recurrió esta decisión y la Audiencia Provincial le dio parcialmente la razón. Ahora, en un auto fechado el pasado 15 de septiembre, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la instructora retoma la causa y cita a declarar a seis personas.

Todas ellas están investigadas por un supuesto delito de amenazas contra Pedro Sánchez. Deberán acudir a declarar el próximo 9 de octubre, a las 12 de la mañana.

