El CGPJ abre diligencias informativas por la queja contra la juez de la dana de la exconsejera Salomé Pradas

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto diligencias informativas contra la juez Nuria Ruiz, encargada de la causa en la que se investiga el desastre de la dana en Valencia.

Dos investigados en este procedimiento, a través de sus abogados, presentaron sendas quejas contra la magistrada.

En un primer momento, lo hizo el letrado Eduardo de Urbano, defensor de la exconsellera Salomé Pradas.

Posteriormente, fue ampliada y a ella se adhirió la defensa de Emilio Argüeso, exdiputado en Les Corts y quien fuera responsable de Emergencias.

Urbano relataba en su queja, entre otros asuntos, la participación en el procedimiento de personas ajenas al mismo. Entre ellos, el marido de Nuria Ruiz, quien también es juez.

Asimismo, el sindicato Manos Limpias, presidido por Miguel Bernad, presentó una querella contra la instructora, por este último motivo, ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. La misma aún no ha sido admitida a trámite.

De serlo, el procedimiento disciplinario en el CGPJ sería paralizado, ya que tiene prioridad un asunto penal sobre uno administrativo si versan sobre lo mismo.

Por el momento, siguiendo el trámite habitual, el promotor de Acción Disciplinaria del Consejo, Ricardo Conde, ha abierto diligencias informativas tras recibir las quejas contra la juez.

Tras analizar el asunto, el procedimiento podrá ser archivado o, por el contrario, acabar suponiendo una sanción, de mayor o menor intensidad, para la magistrada, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja.