Pardo de Vera denuncia ante el juez las presiones de Koldo: "Me decía: 'Bonita, te tienes que llevar bien con el ministro'"

La expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera ha afirmado este lunes que sufrió presiones de Koldo García para que informase al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, sobre la adjudicación de contratos a Acciona.

En su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno por la investigación sobre un presunto amaño de contratos públicos en el Ministerio de Transportes durante la etapa de Ábalos, Pardo de Vera se ha desvinculado de las adjudicaciones de contratos de Adif y ha denunciado que Koldo García le pedía de forma insistente información al respecto y su trato despectivo hacia ella.

"He sido la persona más sincera sobre las actitudes y conversaciones inadecuadas de Koldo y lo único que conseguí fue que él se enterase y se mofara. ‘Bonita’, me decía con esas expresiones que las mujeres a veces tenemos que aguantar: ‘Tú sigue diciéndole cosas al ministro, que te tienes que llevar bien con él’", ha relatado.

Además de Pardo de Vera, este lunes también se tomó declaración al exdirector general de Carreteras Javier Herrero. Ambos están investigados por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.

El magistrado ha ordenado medidas cautelares leves: retirada del pasaporte y prohibición de salir de España, al considerar acreditada su participación en adjudicaciones fraudulentas.

El instructor investiga si Pardo de Vera y Herrero facilitaron adjudicaciones a constructoras concretas, como Acciona y Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), a cambio de comisiones ilegales. Según Moreno, ambos "habrían favorecido de manera recurrente, a petición de Koldo García Izaguirre, la obtención presuntamente fraudulenta de contratos de obra pública".

La UCO de la Guardia Civil sitúa a los dos ex altos cargos entre las personas clave que Ábalos y García habrían utilizado para manipular adjudicaciones en Transportes.

Entre las pruebas consta una grabación del 18 de noviembre de 2020 en la que García pide a Pardo de Vera que adjudique a LIC una obra de emergencia.

Ella le advirtió de que la empresa había resultado adjudicataria recientemente de otra licitación urgente y que concederle otra "iba a cantar", aunque prometió estudiar la petición. Un mes después, Adif propuso directamente a LIC como adjudicataria de una obra de emergencia por 592.053 euros.

La investigación apunta también al "interés" de García y del exdirigente socialista Santos Cerdán en impulsar el ascenso de Pardo de Vera a la Secretaría de Estado de Transportes. El nombramiento se produjo, pero no se materializó hasta que Ábalos dejó el Ministerio en 2021.

El magistrado sostiene que el objetivo era presuntamente consolidar una red de influencia que favoreciera a determinadas constructoras.

Durante su declaración, Pardo de Vera ha insistido en que no participaba en las adjudicaciones de Adif y que los procesos seguían criterios objetivos: "El 60% de la valoración en una licitación es económica y el 40% técnica; la técnica la evalúa un equipo que luego se hace cargo de la obra. No pasa por Presidencia".

Ha negado conocer a Fernando Merino, exresponsable de Acciona en el norte de España, también investigado, y ha defendido que "en mi vida me han dicho nada sobre Acciona y adjudicaciones".

La causa se amplió tras los registros el pasado 26 de junio en domicilios de los investigados, una vez que Moreno abrió pieza separada derivada del procedimiento contra Ábalos.

El magistrado ha descartado por ahora los delitos de prevaricación y malversación de fondos, pero mantiene los cargos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.

Considera necesario asegurar la presencia de Pardo de Vera y Herrero en el proceso, aunque no aprecia riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas.

Pardo de Vera ha defendido su actuación en la contratación de Jésica Rodríguez, expareja de Ábalos, en la empresa pública Ineco, asegurando que remitió su currículum a petición de García y que desconocía su relación con el ministro.

Asimismo, se ha desvinculado de su posterior contratación en Tragsatec, una práctica que considera habitual para el personal auxiliar procedente de Ineco.

Pardo de Vera ha indicado que informaba a Ábalos de la insistencia de Koldo García en pedirle datos: "No es adecuado que una persona sin formación esté preguntando". No obstante, ha recalcado que sus quejas no frenaron la presión.