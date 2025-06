Lea el texto íntegro de las 11 observaciones y la conclusión final de la Comisión Europea sobre la Ley de Amnistía

EL ESPAÑOL reproduce los artículos más relevantes de las "Observaciones escritas" por la Comisión Europea en relación a la Ley de Amnistía, que ya han sido remitidas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

El documento que ahora ve la luz fue recibido en el TJUE el pasado 6 de mayo.

La publicación en exclusiva de su contenido en nuestras páginas coincide con el debate en el Tribunal Constitucional de la ponencia que defiende la constitucionalidad de la norma.

Sin embargo, el escrito de la Comisión Europea plantea graves objeciones al texto, al punto de que llega a afirmar que la Ley de Amnistía "parece constituir una autoamnistía", o que en su redacción se han omitido "importantes informes de órganos consultivos".

Recuerda también que en la aprobación de la norma no se atendieron recomendaciones de la Comisión de Venecia, como "que fuera aprobada con una mayoría cualificada superior", entre otras.

La Comisión Europea es tajante, por ejemplo, cuando afirma que la ley impone una "presión indebida" a los órganos judiciales para que resuelvan en un plazo de dos meses sobre asuntos concretos.

Asegura que eso es "contrario" al Tratado de la Unión Europea, porque "podría hacer imposible que los órganos jurisdiccionales competentes adoptaran las medidas procesales que consideren necesarias para poder evaluar el fondo del asunto".

Por otra parte, subraya que "el principio de primacía" obliga a los jueces nacionales a "inaplicar" la amnistía si resulta "contraria" al Derecho de la Unión". Como hay planteados varios procedimientos prejudiciales ante el TJUE por esta ley, los jueces españoles deberían esperar antes de tomar cualquier decisión a que éste resuelva.

Parágrafo 92

Corresponde al órgano jurisdiccional nacional examinar si las limitaciones que la LOA y, en particular, su artículo 1 (‘ámbito de aplicación’), introduce a los principios de seguridad jurídica y de igualdad ante la ley cumplen con estos requisitos. Para ello, deberá verificar si la amnistía responde a un objetivo de interés general reconocido por la Unión. En tal caso, deberá garantizarse, en primer lugar, que la LOA es idónea para alcanzar el objetivo de interés general perseguido; en segundo lugar, que la injerencia se limita a lo estrictamente necesario, en el sentido de que el objetivo no podría alcanzarse razonablemente de manera igualmente eficaz por otros medios menos atentatorios contra esos derechos fundamentales de las personas afectadas; y, en tercer lugar, que tal injerencia no es desproporcionada en relación con ese objetivo, lo que implica, en particular, una ponderación de la importancia de este último y la gravedad de dicha injerencia. Para cumplir el requisito de proporcionalidad, la LOA debe establecer reglas claras y precisas que regulen el alcance y la aplicación de las medidas en cuestión.