Gallardo, el barón del PSOE investigado: "Sánchez no era nadie en 2017; no tuve alicientes para dar la plaza a su hermano"

El líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, ha impugnado la decisión de la juez que le investiga de enviarle a juicio por el llamado caso Azagra. En esta causa judicial, la magistrada Beatriz Biedma ha indagado en las supuestas irregularidades en torno a la creación y adjudicación de la plaza de coordinador de los conservatorios pacenses.

El puesto lo diseñó y otorgó la Diputación de Badajoz, de la que Gallardo es máximo responsable. Y lo acabó obteniendo en 2017 David Sánchez, nombre tras el alias de David Azagra y hermano del hoy presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Por ello, la instructora atribuye a Gallardo los supuestos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

El político socialista niega cualquier irregularidad —al menos, cualquiera que merezca reproche penal— en esta adjudicación. Y critica que la juez le mande a juicio de forma "arbitraria" y en base a "rumores", "meras conjeturas" y "términos hipotéticos".

De hecho, en un recurso firmado por su abogado, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el letrado subraya que en 2017, cuando se concedió la plaza, Pedro Sánchez "no era nadie" ni en el PSOE ni en el Gobierno.

Es más, se trataba de un líder defenestrado, después de que el 28 de septiembre de 2016, diecisiete miembros de la Ejecutiva Federal del partido forzaran la celebración de un Comité Federal que concluyó con la renuncia de Pedro Sánchez al puesto de secretario general de la formación.

"Incluso, en las semanas posteriores [al Comité], Pedro Sánchez renunció a su escaño en el Congreso de los Diputados. Con el debido respeto, pensar que el presidente de la Diputación [Miguel Ángel Gallardo] podía tener algún aliciente en crear un puesto para el hermano del dimitido Pedro Sánchez Pérez-Castejón se nos antoja francamente tan descabellado que dispensa de toda réplica", expone el abogado en el documento.

Se trata de un recurso de apelación. Es decir, está enviado, directamente, a la Audiencia Provincial de Badajoz. Este tribunal es jerárquicamente superior a la juez Biedma. Por tanto, puede revocar su decisión de enviar a juicio tanto a Gallardo y David Sánchez como a otros empleados de la Diputación pacense. Ahora bien, por contra, también podrá avalar la postura y las conclusiones de la instructora.

Gallardo, a la Asamblea

Por otro lado, el líder del PSOE extremeño ha confirmado recientemente su intención de convertirse en diputado de la Asamblea de Extremadura. La condición de parlamentario autonómico, que aún no ostenta, lleva consigo el aforamiento. ¿Qué supone esto? Que sólo el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJExt) podría juzgarle.

Frente a las críticas del PP, Gallardo defiende que no pretende el aforamiento per se ni busca torpedear la causa judicial. Asegura, en conversación con este periódico, que pretende que "el número uno del PSOE extremeño deje de estar en la periferia política" y pase a formar parte "del día a día" de la contienda parlamentaria.

Sin embargo, Gallardo prometió que no estaría aforado hasta que el caso David Sánchez fuera cosa del pasado. No ha sido así. Pero se justifica: "Las acusaciones [populares] han querido alargar el proceso judicial para que yo no pueda confrontar políticamente. Y la legislatura [en Extremadura] termina en sólo dos años". Para su entrada en la Asamblea ha sido necesaria la dimisión de un alto cargo del PSOE pacense.

Apoyó a Susana Díaz

Además de mencionar el Comité Federal de 2016, el recurso de la defensa de Gallardo recuerda que éste, lejos de apoyar a Pedro Sánchez, dio su confianza a la candidata con la que rivalizaría, Susana Díaz.

Finalmente, y contra todo pronóstico, el hoy presidente del Gobierno recuperaría el control del partido. Y, gracias a la moción de censura de 2018, que desalojó a Mariano Rajoy de la Moncloa, se convertiría en presidente del Gobierno. Para entonces, David Sánchez ya llevaba casi dos años siendo coordinador de los conservatorios pacenses.

"El escenario que dibuja [la juez en la resolución recurrida] es que, en pleno proceso de primarias, mi defendido, que públicamente apoyaba a la candidata contraria a Pedro Sánchez, decidió adjudicar la plaza al hermano de éste", ironiza el abogado de Gallardo.

David Sánchez Pérez Castejón. Europa Press

"Esto es, y por emplear la expresión coloquial [que la juez utilizó en el interrogatorio del político], que [Gallardo] le puso una vela a Dios y otra al diablo", plantea con sorna el letrado. "El planteamiento, desde luego, se nos antoja enrevesado al máximo", concluye, tajante. "Un presidente de Diputación no puede manejar, ni legal ni físicamente, la corporación a su antojo", añade.



"Rumores"

El letrado de Gallardo también critica que la juez se apoye en "rumores" para proponer que se celebre un juicio y desdeña los indicios que la magistrada mencionó para ello.

En ese sentido, coincide con el abogado de David Sánchez, quien, en su propio recurso, afeó a Biedma que invocase "conversaciones de barra de bar".

El abogado del barón socialista, en esta misma línea, critica la testifical de Cristina de Frutos. Esta directora de orquesta aseguró que un colega de profesión, cuando ella manifestó su interés por concurrir a la plaza recién abierta por la Diputación, le desanimó por WhatsApp. Según su versión, le adelantó que sería otorgada al hermano de Pedro Sánchez.

Ahora bien, EL ESPAÑOL contactó con el músico que envió este wasap, quien matizó las palabras de De Frutos. "Ella me malinterpretó", sostuvo Antonio Luis Suárez en conversación con este diario. Este artista aseguró que jamás quiso decir que la plaza estuviera pre-adjudicada, sino que David Sánchez reunía los méritos exigidos.

En su recurso, la defensa de Gallardo afea a la juez que no citase a declarar a Suárez como testigo. Y lo compara con la celeridad con la que sí llamó a Cristina de Frutos, quien jamás impugnó el proceso de adjudicación de la plaza y, hasta 2024, siete años después, no se quejó de él en un medio de comunicación.

"Acaso el procedimiento [de adjudicación de la plaza] pudo no ser perfecto por la existencia de irregularidades no invalidantes, pero la instrucción no ha logrado encontrar (porque no existen) hechos que permitan poner en duda la objetividad de los órganos intervinientes ni el cumplimiento de las normas esenciales de la convocatoria, que sería lo que merecería el calificativo de indicios de criminalidad", sostiene el letrado de Gallardo.

"La mejor prueba de la limpieza del proceso viene dada, en fin, por el comportamiento de los aspirantes derrotados, que durante siete años guardaron silencio y se aquietaron al resultado de aquel", añade.

Finalmente, el abogado alude a un correo electrónico, avanzado por EL ESPAÑOL, en el que un jefe de conservatorio envió a otra colega de profesión las (recién publicadas) bases para el puesto que acabaría obteniendo David Sánchez. La relevancia del e-mail está en su asunto: "El hermanísimo".

"Se hace cabalmente imposible sostener que haya indicios de criminalidad alguna en la creación y adjudicación del puesto, porque no merecen tal calificativo un pretendido rumor (...) sobre la identidad del ganador, sólo sustentado en declaraciones poco fiables o en un correo rubricado con 'hermanísimo', vocablo del que duda este letrado fuera de uso generalizado en la España en abril de 2017, habida cuenta de la complicada situación que tenía el más conocido de los hermanos Sánchez Pérez-Castejón", señala el abogado de Gallardo.