El audio del interrogatorio desde una tarima de Peinado a Bolaños: "Salga de la sala y averigüe datos para contestar"

El pasado 16 de abril, el juez Juan Carlos Peinado acudió al Palacio de la Moncloa para interrogar como testigo al ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por el llamado caso Begoña.

En esta causa judicial, entre otros, está investigada Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. También lo está la que fuera la principal asesora de ésta, Cristina Álvarez. De hecho, su contratación como directora de Programas de Presidencia del Gobierno fue lo que motivó que Peinado se desplazase a Moncloa a interrogar a Bolaños, quien, en el pasado, fue secretario general de la Presidencia del Gobierno.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso al vídeo de la testifical del hoy ministro. Como avanzó este periódico, el instructor ordenó colocar una tarima que elevase en altura su mesa con respecto a las de los abogados y el testigo.

Declaraciones de Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes del Gobierno de España, ante el juez Peinado.

El juez preguntó a Bolaños, una y otra vez, de quién partió la contratación de Álvarez. Como ha constatado la investigación del caso Begoña, esta asesora, empleada eventual, no sólo gestionaba la agenda de la mujer del presidente del Gobierno, sino que realizó labores en función de los negocios privados de ésta. Por ejemplo, como avanzó EL ESPAÑOL, mandó un e-mail a Reale Seguros instando a esta empresa a que siguiera financiando una de las cátedras que Begoña Gómez co-dirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Bolaños señaló en su interrogatorio que conoció a Álvarez una vez ya había sido contratada en Moncloa. "Con toda seguridad", manifestó. Coincidió con ella, en actos del PSOE, "muy poquitas veces". "Trabajamos en edificios diferentes; aquí trabajan más de 2.000 personas", argumentó. "Nunca fue mi subordinada", subrayó sobre Cristina Álvarez. "Y le estoy preguntando que de quién es", respondió Peinado, quien, de hecho, ordenó a Bolaños que saliese del despacho a "averiguar información" al respecto.

"Mire, a raíz de las contestaciones que usted ha emitido, me veo en la necesidad de formularle otra pregunta. Dentro de la secretaría de la Presidencia del Gobierno (...), además de Iván Redondo, Alfredo González y usted mismo, ¿quién tenía o podía tener competencias o facultades para proponer el nombramiento de doña Cristina Álvarez?", preguntó Peinado.

"La iniciativa para el nombramiento de los eventuales —y Cristina Álvarez lo era— era de su responsable directo", respondió el ministro. "¿Y quién era? No puede escapar a su conocimiento...", insistió el juez. "Yo nunca he tenido conocimiento...", pretendía responder Bolaños. Pero el magistrado le interrumpió: "¿Quién es? No me conteste con evasivas. La pregunta es muy concreta...". "El que fuera responsable directo... No era mi competencia", respondió el ministro. "Yo no estaba en la tarea que hacía la señora Álvarez. Estábamos montando un Gobierno", argumentó Bolaños, en alusión a la moción de censura que en 2018 desalojó de la Moncloa a Mariano Rajoy y aupó a Pedro Sánchez.

Bolaños, en su despacho en Moncloa, interrogado por Peinado.

Tras oír al testigo, Peinado se quejó de lo "incomprensible" de que Bolaños "ignore quién es la persona responsable de Cristina Álvarez". "Le estoy pidiendo que me diga quién es", insistió el instructor. "Mire, vamos a hacer una cosa: como estamos en la sede donde están los archivos necesarios para constatar quién es esta persona, sale usted de la sala y recaba la información suficiente para poder contestar a mi pregunta. Averigüe (...) de quién ha dependido y sigue dependiendo doña Cristina Álvarez. Muchas gracias", ordenó el juez.

A los pocos minutos, se reanudó la declaración. "He podido gestionar lo que me ha pedido. He podido hablar con el gabinete de la Presidencia del Gobierno. Hay una persona que es el responsable de la coordinación del personal del Palacio que ya le ha emitido un certificado que ya le ha sido enviado a su señoría", indicó Bolaños, en alusión a Raúl Díaz. Peinado se interesó por el segundo apellido de éste, por lo que no es descartable que le llame a declarar.

Testifical tensa

La testifical del ministro, como se aprecia en las imágenes, fue tensa. "No sé por qué esboza usted una sonrisa...", le dijo en una ocasión el magistrado al político. "Me contesta con evasivas. ¡Conteste usted a la pregunta!", le afeó también.

El nombre de Félix Bolaños había salido a relucir en una testifical anterior del caso Begoña. En concreto, el 24 de febrero, durante la declaración prestada por Alfredo González, que era vicesecretario general de la Presidencia del Gobierno cuando Cristina Álvarez fue contratada en 2018 como asistente de Begoña Gómez.

González, que estuvo solo tres meses en Moncloa, era, por su puesto, el competente para proponer el nombramiento de todo el personal eventual de Presidencia del Gobierno. Álvarez es eventual. Tal y como manifestó este testigo el 24 de febrero, no conocía a esta asesora.

En efecto, el exvicesecretario general explicó que aquellos días de 2018 fueron un periodo de cambio, en el que se cesaba a los anteriores eventuales y se contrataba a los del nuevo Gobierno socialista, presidido por Pedro Sánchez. A González, como explicó, le dieron la identidad de las personas a las que se quería fichar, provenientes de distintas áreas.

El nombre de Cristina Álvarez fue uno más de los eventuales contratados, un nombramiento puramente discrecional para el que la ley no exige ningún requisito.

González explicó que, al ser decenas de eventuales nombrados, no recordaba quién propuso a cada cuál. Peinado le preguntó entonces que quién era su jefe. El testigo mencionó a Félix Bolaños, que en aquel momento era secretario general de la Presidencia del Gobierno. Pero añadió que ni el puesto de la asistente de Begoña Gómez estaba adscrito al secretario general ni éste intervino en la contratación del personal eventual.