El músico citado por la rival de David Sánchez niega saber que la plaza estaba preadjudicada: "Ella me malinterpretó"

En su declaración ante la juez, la directora de orquesta Cristina de Frutos manifestó que, en 2017, un colega de profesión le alertó de que la plaza a la que pretendía aspirar estaba ya pre-adjudicada. Que la obtendría David Sánchez, el hermano de Pedro Sánchez. Y así sucedió. Según el testimonio de De Frutos, pronunciado este viernes en el Juzgado, eso fue lo que le vino a decir Antonio Luis Suárez a través de WhatsApp.

"Ella me malinterpretó", advierte este músico cacereño en conversación con EL ESPAÑOL. Este periódico se ha puesto en contacto con Suárez para aclarar este extremo, que el también director de orquesta subraya que no fue exactamente como lo narró por De Frutos. O, al menos, que la interpretación de su wasap (y lo declarado ante la juez sobre dicho mensaje) es errónea.

Suárez admite que conoce, personal y profesionalmente, a De Frutos. Y que solía enviar a su colega enlaces a las bases de distintas convocatorias de plazas musicales en Extremadura, por si le interesaba aspirar a ellas.

En 2017, la Diputación de Badajoz abrió el concurso para obtener la plaza de coordinador de los conservatorios pacenses. Suárez, según su relato, conversó sobre este puesto con una conocida suya, que trabajaba en el Área de Cultura del ente provincial.

"Le digo: 'Oye, he visto que ha salido esto... ¿Qué buscáis?' Y esta conocida, que trabajaba en la Diputación, me dice que están buscando un perfil internacional. No que buscan a un extranjero, sino que sea alguien que haya trabajado fuera, que sea un perfil consolidado y que tenga vinculación con orquestas extranjeras", relata Antonio Luis Suárez en conversación con este periódico.

Antonio Luis Suárez.

"Luego, al ver la lista de los aspirantes a la plaza y ver que muchos estaban vinculados a Badajoz, mientras que David Sánchez venía de San Petersburgo, me dije: 'Seguro que esta plaza será para él...'", admite el director de orquesta cacereño. Pero matiza: "No me refería a que se la fueran a dar a él por historias... raras". En definitiva, que el perfil internacional de David Sánchez le encajaba con los intereses de la Diputación.

El músico admite que, "de forma coloquial", debió comentarle este detalle a Cristina de Frutos. En su declaración de este viernes, la testigo manifestó que Suárez le avisó de lo que ella interpretó como un amaño "dos o tres días antes" de que ser entrevistada en la Diputación.

—¿Usted le preguntó a Antonio Luis Suárez que cómo lo sabía?— interrogó la juez Beatriz Biedma.

—Me dijo que él tenía contactos en la Diputación [de Badajoz]— respondió De Frutos. —Pero no me comentó quién se lo había dicho. O, si lo hizo, yo no lo recuerdo— matizó la testigo.

"Me mandó un whatsapp. No lo tengo, pero supongo que lo podría rescatar", ofreció la directora de orquesta en el Juzgado. Pese a no contar con el mensaje, sí citó lo que, en resumen, éste venía a decirle: "Que ya sé para quién es el puesto, para el hermano de Pedro Sánchez".

"Nunca he podido decir que equis persona de la Diputación me ha dicho que la plaza va a ser para David Sánchez. Ni para Fulanito. En absoluto", contradice Suárez por teléfono, tajante. "Yo no tengo ningún conocimiento por parte de nadie de la Diputación de Badajoz de que esta plaza era para esta persona...", subraya.

Cristina de Frutos, este viernes, a su salida del Juzgado. Europa Press

El músico admite que "es posible" que enviase ese whatsapp a De Frutos sobre el puesto. "Cuando yo sé que buscan un perfil internacional, pues he podido decirle: 'La plaza va a ser para él, porque ha estudiado en Rusia, en San Petersburgo...'. Pero en un tono informal, coloquial", responde Antonio Luis Suárez. El músico recalca, además, la buena impresión profesional que le causó David Sánchez una vez ya se conocieron, en 2020.

Como testigo

Es más que probable que la juez llame a declarar a Suárez como testigo. Este viernes, Biedma insistía en preguntar a De Frutos si "alguien le dijo, antes o después, que la plaza iba a ser para David Sánchez".

Ella aseguró que sí y mencionó el nombre de Antonio Luis Suárez, al que conoce por ser director titular y artístico de la Banda Sinfónica Provincial de Cáceres y máximo responsable de un conservatorio de Plasencia. Además, pertenece a un linaje muy conocido en Extremadura por su vinculación a la música.

Durante su interrogatorio, la Fiscalía insistió en preguntar a De Frutos por qué, pese a creer que sufrió una injusticia, nunca impugnó la decisión de otorgar la plaza a David Sánchez. "Yo podía sospechar pero no podía afirmar", ha señalado la testigo, entre momentos de gran tensión con la fiscal. Además, la directora de orquesta se ha quejado de que envió un escrito a la Fiscalía para quejarse de esta situación.

La representante del Ministerio Público indicó que "a la Fiscalía le llegan miles de correos", por lo que nadie se fijó en un mail que, en resumen, una candidata se quejaba de no haber obtenido una plaza, pese a su currículum y sus buenos resultados en el concurso. "No mencionaba a David Sánchez; si no, yo misma la hubiese propuesto para declarar", finalizó la fiscal.