La abogada de Rubiales, sobre el beso: "¿Fue inadecuado? Sí. ¿Delictivo? No. Lo moral no siempre está en Código Penal"

Olga Tubau, la abogada que defiende a Luis Rubiales en el juicio por haber besado en la boca a Jenni Hermoso, ha admitido que el gesto de su cliente fue "inadecuado", pero no delictivo.

"¿Estamos ante una conducta inadecuada? Sí. ¿Delictiva? No. El juicio moral no siempre tiene su equivalente en la parte especial del Código Penal", ha señalado la letrada.

Asimismo, ha subrayado que el hecho de que la jugadora manifestara que no le había gustado el beso "no invalida que sí lo hubiera consentido". "Pudo no haberle gustado por la repercusión que, de forma inmediata, tuvo en los medios de comunicación", ha señalado Tubau.

Este jueves, octava sesión del juicio por la supuesta agresión sexual y las presuntas coacciones contra el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), ha continuado la fase de informes finales, en la que las partes pronuncian sus alegatos sobre los hechos enjuiciados.

Tubau ha insistido en que el beso fue consentido, ya que Rubiales le preguntó a la jugadora si podía dárselo y ella misma reconoció, durante un vídeo directo de Instagram posterior, que respondió: "Pues vale...". En ese mismo streaming, grabado desde el vestuario de la Selección femenina tras ganar el Mundial de 2023, Hermoso señaló que el beso no le había gustado.

"Que Jenni Hermoso dijera a posteriori que no le gustó el beso no invalida que sí lo consintiera", ha señalado la abogada de Rubiales.

La letrada también ha insistido en reivindicar el peritaje efectuado por un experto en lectura de labios, que analizó los gestos del exdirectivo futbolístico previos al beso y concluyó que le dijo a la jugadora: "¿Te puedo dar un besito?". La Fiscalía había cargado contra la falta de formación oficial de este experto y Tubau ha señalado que no existen títulos que acrediten esta modalidad. Ahora bien, ha señalado que ninguna de las acusaciones propuso a un perito distinto para desmentir este dictamen.

Las imágenes que grabó Radiotelevisión Española (RTVE) del beso no captaron el rostro de Jenni Hermoso, que aparece de espaldas, frente a Rubiales. Por ello, no se aprecia la respuesta de la jugadora.

"Los que no tenemos ni idea de lectura de labios vemos que los del señor Rubiales se mueven. Algo le dice. (...) Y nadie en un país mediterráneo pide permiso para un beso en la mejilla. Eso ocurrirá en Japón, donde se ha vetado casi todo contacto físico, pero esas condiciones son muy específicas...", ha comparado la letrada.

Asimismo, Tubau ha señalado que, aunque el célebre ánimo libidinoso no tiene por qué concurrir para que se produzca un delito de agresión sexual, en este caso, no se produce. El propio Rubiales manifestó en el juicio que el beso a Jennifer Hermoso fue consentido, propio de amigos durante un momento de euforia y alegría y sin carácter lúbrico, equiparable al de un padre a sus hijas.

"En supuestos como el de besos en los labios fugaces, que pueden representar una conducta ambivalente y que pueden tener contenido sexual, pero también otro significado, se debe concluir si existe ese ánimo libidinoso", ha explicado la letrada defensora.

Durante su alegato, Tubau ha mencionado que la jurisprudencia del Tribunal Supremo recoge que los besos, incluso los dados en los labios, no siempre llevan aparejado per se carácter sexual. "Va a tener que valorar usted el contexto y circunstancias de este caso", ha señalado al juez que preside el juicio, José Manuel Clemente Fernández-Prieto.

"Fue en un momento de máxima alegría. Tras él, la señora Hermoso da al señor Rubiales unas palmadas en el costado y se aleja sonriente. Se ha dicho que [Jenni, en ese momento,] está en shock. Aunque las reacciones a un delito sexual sean controladas, no se pueden dominar. El rechazo es reflejo, instantánea. ¿Te dan un beso que no has querido y que te da asco y te despides con dos palmadas, prolongando el contacto físico?", ha planteado la abogada.

El vídeo de Instagram

Ante las "dos versiones contrapuestas", la de Rubiales y la de la denunciante, la abogada del primero ha insistido en que existen "pruebas que acreditan Jenni Hermoso dio su consentimiento".

Una de ellas es el mencionado vídeo de Instagram, grabado por Hermoso desde el vestuario. En él, se aprecia a la futbolista, como respuesta a otra jugadora, mencionar: "Pues vale".

La deportista Laia Codina —de la que Tubau ha dicho que tiene "memoria selectiva"— aseguró que fue quien formuló la pregunta a Jenni, al escucharla en el streaming hablar del beso.

Codina aseguró que preguntó: "¿Qué haces? ¿Qué te dijo?". Tubau ha manifestado que eso no tendría sentido. "Lo que se pregunta [a Jenni] es: '¿Qué has dicho?'. Y la respuesta es: 'Pues vale'", ha defendido Tubau este miércoles.

"Si la respuesta es un 'pues vale', es obvio que sólo se puede referir a una respuesta dada a una pregunta previa, avalando así que hubo consentimiento", ha insistido la letrada.

Por otra parte, ha relatando que aquel 20 de agosto de 2023, mientras "miembros del Gobierno [de España] tachaban a Rubiales de agresor sexual", Jenni Hermoso dio una entrevista a un programa de radio. Lo hizo justo al terminar el partido, instantes después del beso.

En la Cadena COPE, la jugadora quitó hierro al episodio. De hecho, bromeó sobre él. Cuando el periodista Juanma Castaño despide la conexión y le pregunta por la polémica que arrancaba en España, le dice: "Un beso... en la mejilla, que no haya confusiones". Hermoso le dice: "¡Donde quieras!".

"Es muy difícil sostener que quien ha sido víctima de una agresión sexua haga bromas de la conduta constitutiva de esa agresión sexual. Es poco coherente con ese sufrimiento", ha indicado Tubau.

"Claro que estaba destrozada por eso: en vez de hablarse de que Jenni era campeona del mundo, se habla de que ha sido la protagonista del beso. Pero eso tampoco es una consecuencia querida o buscada por el señor Rubiales. Pero ello no implica, en absoluto, que estemos ante una agresión sexual", ha señalado Tubau.

Sobre los intentos de Rubiales y su entorno de que Hermoso grabase un vídeo junto a él para quitarle hierro al beso, Tubau ha señalado que es lógico que el entonces presidente de la RFEF quisiera que la jugadora saliera en las imágenes, debido al creciente escándalo y las acusaciones en su contra. "Si es una agresión sexual, ¿es suficiente con que el agresor sexual pida perdón para bajar la tensión? La respuesta es que no", ha ejemplificado la abogada de Rubiales.

"Sometimiento, no consentimiento"

Por su parte, Ángel Chavarría, durante su turno de informe oral, ha insistido, en línea con la Fiscalía, en el que el beso no fue consentido.

De hecho, ha citado la sentencia del Supremo sobre el caso de La Manada para comparar la "intimidación ambiental" que recoge aquel fallo con "la euforia" que se vivía en el estadio en el que Rubiales besó a la jugadora durante la entrega de medallas.

"No estamos ante un consentimiento, es un sometimiento", ha asegurado. "Rubiales jamás debería haber solicitado, ni pasársele por la cabeza, pedir un consentimiento para solicitar un beso a una persona que jerárquicamente estaba por debajo y bajo sus instrucciones".

Luis Rubiales está acusado de un supuesto delito de agresión sexual, por el beso en la boca que propinó a Jenni Hermoso tras la final del Mundial femenino de 2023, celebrada el 20 de agosto de 2023 en Sídney (Australia).

Por estos hechos, la Fiscalía pide para él un año de cárcel. Rubiales también se enfrenta a otros 18 meses de prisión por las supuestas coacciones hacia Jenni Hermoso y su entorno personal y familiar.

Por este último delito también están acusados Jorge Vilda (el entonces seleccionador femenino, antecesor de Tomé), Rubén Rivera, exdirector de Marketing de la RFEF, y el exdirector deportivo de la Selección, Albert Luque.