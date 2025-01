El fiscal ve "justificadas" varias búsquedas en bases policiales sobre altos cargos de Podemos, aunque duda de las de Iglesias

La Fiscalía considera "justificadas" casi un centenar de búsquedas efectuadas por la Policía en sus bases de datos relativas a varios políticos que conformaban la cúpula de Podemos en 2015.

Así se expresa el fiscal Vicente González Mota en un reciente informe, fechado el pasado 13 de enero y enviado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. Este magistrado investiga si, cuando Mariano Rajoy gobernaba, la llamada Policía patriótica planeó investigaciones extrajudiciales contra el partido, con el fin de filtrarlas a la prensa y boicotear así sus aspiraciones electorales.

El informe del fiscal hace referencia a varios de los primeros dirigentes de Podemos, cuyos datos fueron introducidos en bases policiales por parte de diversos agentes de las Islas Baleares. La conclusión de González Mota se apoya en varios dosieres policiales que han ido detallando al juez Pedraz, uno a uno, el porqué de dichas búsquedas.

En contra de la tesis de Podemos y de sus medios afines —que el Gobierno de Rajoy efectuó un "espionaje masivo" contra sus dirigentes, con más de 7.000 búsquedas sospechosas—, el Ministerio Público señala, sobre estos accesos, que responden a trámites rutinarios. En definitiva, los propios de la labor policial habitual.

Al menos, los efectuados por la Jefatura Superior de Información de las Islas Baleares. Ahora bien, existen otros dosieres policiales en el mismo sentido, que señalan que las búsquedas de datos respondieron a labores como la renovación del DNI, la tramitación de denuncias, registros en hoteles...

Por ejemplo, la Policía de Baleares tecleó los apellidos Guijarro García y Martínez Dalmau en 2015 porque esos dos diputados de Podemos fueron víctimas de amenazas en Facebook. Por otro lado, el fiscal señala que varias búsquedas sobre Montero Gil que figuran en el sumario no se corresponden con la exministra de Igualdad Irene Montero Gil, sino a un varón que comparte estos apellidos.

"Con relación a don Rafael Mayoral Perales [uno de los dirigentes más destacados del primer Podemos], la consulta estaría relacionada con la permanencia en un establecimiento hotelero", señala el fiscal. "Con relación a don Rubén Martínez Dalmau, se sugiere [en los informes policiales enviados al juez Pedraz] que la consulta pudiera estar relacionada con la expedición de documentación", añade.

Ahora bien, González Mota sí destaca "que no constan las razones por las que se hicieron [determinadas] consultas respecto a don Pablo Iglesias Turrión", primer secretario general de Podemos.

"El policía número [omitido] desconoce si tramitó denuncias relacionadas con los apellidos Iglesias Turrión y que, en todo caso, las consultas que ha efectuado han sido por motivos profesionales. El policía número [omitido] no recuerda los motivos de consulta sobre Iglesias Turrión", cita el informe de la Fiscalía.

Fragmento del informe policial sobre las búsquedas en bases de datos sobre Iglesias. EL ESPAÑOL

En 2015, un agente que trabajaba en Mallorca buscó estos apellidos. Pero no recuerda el porqué, ya que han pasado nueve años. Cuando sus superiores le interrogaron, por orden del juez, y le facilitaron más datos sobre este hecho, el policía concluyó que debía tratarse de labores de protección para un mitin de Podemos en el archipiélago. "Obviamente, por motivos laborales", manifestó, tal y como recoge un dosier policial sobre este hecho. Este policía se dedicaba a combatir el radicalismo violento de extrema izquierda.

No es la primera vez que las búsquedas sobre Iglesias causan dudas. No obstante, tal y como publicó EL ESPAÑOL, pocos días antes de que se registrasen en Madrid varios accesos a bases de datos oficiales que versaban sobre el político, la Policía había comenzado a investigar el envío de un sobre con amenazas dirigido, precisamente, a éste.

Fotografías de la carta con un proyectil que recibió Pablo Iglesias en 2015 y que fue analizada por la Policía. EL ESPAÑOL

En 2015, Pablo Iglesias ya era un conocido eurodiputado y tertuliano de televisión, pero no se convirtió en miembro del Congreso hasta diciembre de ese año.

Como consta en la documentación en poder de este periódico, la Policía Científica halló una huella en dicho sobre el 20 de julio de 2015. Por ello, ordenó consultar en las bases de datos policiales la ficha de Pablo Iglesias para obtener una muestra de las huellas dactilares del político. ¿Con qué objetivo? Para descartar que fueran las suyas y analizar únicamente las ajenas, en busca de la identidad del emisor de la carta.

Y, como desveló EL ESPAÑOL, dos días después, el 22 de julio de 2015, un agente de la Brigada de Información, en Madrid, realizó 34 consultas, en un plazo de diez minutos, sobre Pablo Iglesias en una de las bases de datos de la Policía, la denominada como Argos. Un informe de la Policía Científica indica que Información era la encargada de dicha labor y la que había solicitado el permiso para ello.

Sin embargo, Podemos tachó de "espionaje masivo" todas las búsquedas —miles y miles, incluidas estas 34 y las de Baleares— que aludían a sus primeros diputados en el Congreso.

Ahora bien, por otra parte, uno de los testigos que ha declarado en esta causa, el comisario jubilado Germán Rodríguez Castiñeira, sí manifestó ante el juez Pedraz que otro mando policial le solicitó que recabase información sobre los antecedentes de los 69 diputados que Podemos logró alcanzar ya en 2016.

Quien, según Castiñeira, le formuló la petición fue Enrique García Castaño, conocido en el mundo policial como El Gordo y próximo a la llamada Policía patriótica. "Me dijo: 'Oye, ¿tú podrías mirarme los antecedentes de estos 69 diputados?' Yo me enfadé y le dije: '¡Pero, tú estás loco!', narró el testigo en la Audiencia Nacional. No obstante, según reconoció, nunca llegó a atender dicha petición.

Para acceder a dichas bases de datos, los agentes deben registrarse a través de sus TIP, un número intransferible que les identifica individualmente. Por tanto, puede saber qué policía introdujo qué datos en qué fecha.