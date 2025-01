Álvarez-Cascos justifica haber cargado a Foro Asturias "tickets de chicha y nabo", zapatos para un amigo y pizzas para sus hijos

El exvicepresidente del Gobierno, exministro de Fomento y expresidente del Principado de Asturias, Francisco Álvarez-Cascos, se ha sentado este martes en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Oviedo.

La Fiscalía pide para él más de tres años de cárcel por un supuesto delito de apropiación indebida, por haber cargado gastos personales y familiares a Foro Asturias (FAC), el partido que lideró tras abandonar el PP.

Cascos ha reconocido haber cargado a FAC "tickets de chicha y nabo", entre los que se encuentran comidas y billetes de tren de sus hijos, entradas para la Copa Davis y unos zapatos de 55 euros, que ha presentado como un "detalle navideño para un amigo". Pero también, fueron cargados, "por error", el examen psicotécnico para su propia licencia de armas y un videojuego de la Play Station para uno de sus vástagos.

Europa Press Cascos se pagó muebles de lujo y un viaje a Cancún tras recibir fondos de adjudicatarias de Fomento

El político, de 77 años, se ha indignado cuando el fiscal le ha preguntado, pormenorizadamente, por cada uno de estos gastos. "Me resulta ridículo, señor fiscal. Me dediqué toda mi vida, de lleno, a la política como para que ahora tenga que darle una explicación de 77 euros", ha señalado, en alusión a un gasto de pizzas enviadas a su domicilio.

"Usted dirá que soy un indocumentado del móvil, pero jamás he perdido nada por teléfono. Ni Glovo ni Glova", ha ironizado. "Y cuando iba a Madrid a ver a mis hijos, no iba a decirles: 'Hala, iros por ahí'", ha explicado sobre los tickets de comidas en restaurantes.

Sobre las entradas a un partido de tenis de la Copa Davis en Oviedo, de las que disfrutó junto a sus hijos, Álvarez-Cascos ha insistido en que "la imagen pública en política es muy importante".

"Yo no fui por el tenis, soy aficionado a otros deportes, no al tenis. Pero tener una imagen de familia forma parte del activo de una persona. ¿¡Cómo no va a tener imagen positiva que un político esté con su familia?!", ha señalado, visiblemente molesto, tras reivindicar sus obras en beneficio del Principado de Asturias.

Álvarez-Cascos, este martes, en la Audiencia Provincial de Oviedo. Efe

Al igual que sucedió con el videojuego, el político ha subrayado que fue "un error" que se cargara a Foro una factura de un colchón en 2012. "Está equivocada. Lo que se compró [para el partido] fue un tresillo", ha manifestado desde el banquillo de los acusados.

Ahora bien, en todo momento, el exministro ha justificado este comportamiento. Ha asegurado que cuando abandonó el PP y fundó Foro Asturias, recibió de su nuevo partido el compromiso de gozar del mismo nivel de vida que disfrutaba anteriormente. "Así me lo garantizó Pelayo Roces [miembro del FAC]", ha asegurado.

Y eso incluía, según ha señalado el acusado, decenas de gastos para "transmitir imagen de prestigio". Por ello, fueron cargados a Foro entradas a museos y eventos deportivos, viajes...

"El estar en los sitios de prestigio, estar en u evento deportivo y cultural, forma parte del activo del que luego vienen los votos y, detrás de los votos, el dinero de financiación del partido político. Si no se entiendo ese concepto, es muy difícil entender lo demás en política", ha explicado el exministro.

"Nunca tuve vacaciones"

Una y otra vez, Cascos ha señalado que nunca tuvo vacaciones y dedicaba cada minuto del día a la política, lo que provocó una inseparable fusión entre vida personal y profesional —también, en términos económicos—, que el exministro ha justificado como normal.

"Foro cubría mis gastos cuando yo estaba en familia, de la misma manera que Foro no tenía que retribuirme a mí no tener vacaciones", ha insistido.

"¿Entonces, para qué tenía su sueldo?", ha preguntado y repreguntado una y otra vez el fiscal. "Yo tenía una casa, tres hijos...", ha respondido el acusado. "Me parecía que era el compromiso normal de quien tiene derecho a gastos de representación y libre disposición", ha insistido el expolítico.

"Pero, ¿en base a qué considera usted que Foro tenía que pagar una comida en la que estuviesen sus hijos? Foro ya le pagaba a usted su salario...", ha preguntado el fiscal. Y el acusado ha justificado, de nuevo, el "compromiso" del partido de "cubrir el nivel de retribuciones" del que Álvarez-Cascos disfrutaba antes de regresar a la política.

"¿Ilimitadamente?", ha reiterado el fiscal. "No, limitadamente; el límite era el anterior mío antes de volver a la política", ha respondido el acusado. "Pero usted cobraba un salario de Foro... ¿Por qué usted incluía en las comidas a sus hijos?", ha preguntado el representante del Ministerio Público.

Álvarez-Cascos ha señalado que ello "forma parte" de su "compromiso" con Foro Asturias y, de hecho, lo ha comparado con los pluses que cobran los diputados del Congreso. "Si cualquier parlamentario puede dormir todos los días en su casa y seguir percibiendo el plus por tener la actividad en Madrid... Eso está en Boletín Oficial de las Cortes, señor fiscal. Le estoy hablando del único modelo existente, homologable a la dirección de un partido", ha respondido.

Pero los gastos polémicos no acaban ahí. Álvarez-Cascos también cargó —y también ha justificado— la factura de un procurador por un litigio personal, un regalo navideño —unos zapatos de 55 euros— a un amigo de infancia o un viaje con su mujer en 2011 a A Coruña, en el puente de diciembre (dos habitaciones de hotel con suplemento).

Y el acusado ha vuelto a justificar este obrar. "Todas las Navidades, teníamos un pequeño detalle con toda la gente que trabajaba en Foro. Y había una persona que colaboraba de forma benévola con Foro, mi amigo desde la niñez [Marcos] Parrondo. Me acompañaba cuando mi conductor estaba de vacaciones. [El par de zapatos] fue el detalle de Navidad que le hizo Foro a Marcos Parrondo", ha explicado.

De hecho, el exministro ha subrayado que lleva 30 años siendo cliente de dicha marca. Un representante de la misma declarará como testigo en este juicio para corroborar este extremo. Cascos ha reiterado que, en tres décadas, compró decenas de zapatos. "Y sólo uno —¡uno!— aparece ahí", ha subrayado el acusado, al borde del llanto por recordar a su amigo de infancia, ya fallecido.

"¿Se hacía usted acompañar de un séquito en sus viajes?", ha preguntado al exministro el actual abogado de FAC, que ejerce la acusación particular. "Me hacía acompañar de mi familia... Yo no tenía vacaciones", ha expresado el acusado, tras admitir que Porto "tenía pariente en Galicia". "Y yo no iba a hacer de gorrón. Yo fui [a a Coruña] como presidente de Foro, a resolver un problema político con el Partido Popular de Galicia", ha defendido.

La querella de Foro

En 2019, la dirección de Foro Asturias interpuso la querella contra Álvarez-Cascos que ha originado este procedimiento judicial. "Me invalidó para cualquier actividad civil o política", ha lamentado el expolítico, que ha reprochado que FAC, desde su salida, "está perniquebrado, con 16.000 votos". Minutos antes, había recordado que, bajo su presidencia, la formación obtuvo 180.000 votos.

A inicios de 2023, EL ESPAÑOL publicó decenas de documentos relativos a la actividad profesional de Álvarez-Cascos y de su tercera exesposa, la galerista María Porto.

Cascos, a su llegada a la Audiencia Provincial de Oviedo. Europa Press

Entre otras cuestiones, que la empresa Aqualium SL, propiedad de ésta, hizo negocios —principalmente, vendió obras de arte— con varias constructoras que habían sido beneficiadas con cuantiosos contratos del Ministerio de Fomento, en la etapa en la que el político asturiano lo encabezaba. Álvarez-Cascos cobraba por "asesoramiento" a Aqualium SL.

La aparición de esta documentación provocó que la Fiscalía ampliase su acusación contra el exministro. Entre otras cuestiones, el Ministerio Público acusa al expolítico de, "con la finalidad de recibir unos ingresos adicionales a los que recibía de Foro", formalizó un contrato de arrendamiento de una oficina "ficticia" en Madrid, que era donde estaba domiciliada la empresa de su entonces mujer.

Este martes, durante el juicio, el exministro ha señalado que la sede "no era ficticia" y ha subrayado que estaba ubicada, "en el mejor sitio de Madrid". Dicho alquiler, que ofreció "desinteresadamente", respondió a "la presión para que Foro, desde el primer día, se implantara" en la capital española.

"Era un despacho de prestigio en una zona de prestigio. Presentar que eso me daba beneficio a mí es una inmoralidad", ha defendido el exministro.