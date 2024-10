La presidenta del Supremo, interrogada por niños: "Hay que apoyar a los jueces, es un momento complicado"

Las Jornadas de Puertas Abiertas que todos los años permiten a los ciudadanos conocer por dentro del Tribunal Supremo han sido inauguradas este jueves, por primera vez, por una mujer, la presidenta del Poder Judicial, Isabel Perelló.

"Tenemos que apoyar mucho la labor de los jueces", ha dicho Perelló a los alumnos de primer curso de ESO del instituto Beatriz Galindo de Madrid, que han sido los primeros visitantes del Palacio de Justicia.

Los estudiantes han tenido la oportunidad de hacer de periodistas (Perelló aún no ha convocado a los medios) y le han formulado numerosas preguntas. "¿Cómo se siente al ser la primera mujer presidenta?", ha dicho una niña. "Me siento bien por una parte y por otra con mucha responsabilidad porque es un momento complicado en la Justicia y tenemos que apoyar mucho la labor de los jueces, nuestra labor cotidiana, que es aplicar y reconocer las leyes y el Estado de Derecho", ha contestado.

VÍDEO | La presidenta del Tribunal Supremo responde a los más pequeños: "Me gustaría que la Justicia fuera más ágil y llegara más a los ciudadanos" María Peral | Jose Verdugo

Isabel Perelló ha recordado que "cuando yo nací las mujeres no podíamos ser jueces" y ahora la mayoría de los integrantes de la carrera judicial son mujeres.

"Me siento muy contenta de ser la primera mujer porque recibí este nombramiento como un reconocimiento a todas las mujeres que estamos trabajando en el mundo de la Justicia, que somos muchas", ha añadido, calificando de "histórica" la elección de una magistrada como presidenta del Tribunal Supremo el pasado 3 de septiembre.

Perelló ha explicado su trayectoria desde que era "juez de pueblo" y ha manifestado que le "encanta" su trabajo porque está convencida de que su labor diaria contribuye a que "la Justicia se realice, a que sea efectiva, a que los derechos sean reales". "Es que esto de la Justicia, yo me lo creo. Es un ideal para mí", ha afirmado, señalando que ser juez es algo de "pura vocación".

"¿Qué es lo que más le gustaría cambiar?", le han preguntado. "Me gustaría cambiar muchas cosas en el mundo. Pero me gustaría cambiar, sobre todo, que la Justicia fuera más ágil y que llegara antes. Faltan muchos recursos, no tenemos plazas de jueces, hay muchos déficits que hay que resolver", ha señalado.

El Tribunal Supremo podrá también mañana, viernes, de 9.30 a 17.00, y el sábado de 9.00 a 14.00. Los asistentes podrán disfrutar de visitas guiadas por el Palacio de las Salesas y recorrer algunos de los espacios más destacados, como el salón de plenos, la escalera de honor, el salón de pasos perdidos o el despacho de la presidenta. Los visitantes podrán mantener encuentros con algunos de los magistrados del Supremo.