Audio | Barrabés, ante el juez: "Fui varias veces a Moncloa a ver a Begoña. Siempre, con invitación"

"Tampoco fui muchísimas veces (...). Pero yo, siempre que fui, fui con invitación. Yo nunca he llamado a ningún sitio". El empresario Juan Carlos Barrabés confirmó ante el juez Juan Carlos Peinado que acudió "varias veces" al Palacio de la Moncloa. Y ninguna por iniciativa propia.

Allí, se reunió en unas cuantas ocasiones con la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, a la que Peinado investiga ahora por los delitos de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios.

La denuncia que dio origen al llamado caso Begoña, precisamente, mencionaba que en 2020 Gómez firmó dos manifestaciones de interés (una suerte de cartas de recomendación) en favor de dos proyectos de Barrabés que se presentaron a sendos concursos públicos, en los que resultaron vencedores.

El empresario, además, formó parte del claustro de profesores del máster que la mujer de Pedro Sánchez co-dirige desde 2021 en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). EL ESPAÑOL ha tenido acceso al audio que recoge la declaración de Barrabés como testigo ante el juez. Finalmente, Peinado, a los pocos días, le acabó atribuyendo la condición como testigo.

En su declaración testifical, Barrabés confirmó que acudió "alguna vez" a Moncloa, "a ver a Begoña Gómez", con la que asegura que conversó "del tema del máster".

Declaración de Carlos Barrabés como testigo ante el juez Peinado

También mencionó que fue llamado al palacio presidencial para abordar con Pedro Sánchez asuntos relacionados con las pymes y la innovación, su ámbito de especialización. Estuvo, dijo, "un par de veces" y aseguró que no tenía "relación especial" con él.

"Estuve varias veces a ver a Begoña Gómez por el tema del máster y luego fui a ver a Pedro Sánchez una vez o dos. Y ya está", manifestó. Preguntado por el juez sobre el motivo de su charla con el presidente del Gobierno, el testigo manifestó que, a su juicio, cree que el líder del Ejecutivo quería contar con su "opinión" como experto, como parte de "una ronda con empresas". "Sobre innovación y cosas de las que sé", precisó. En una de estas ocasiones, según relató, estaba presente Manuel de la Rocha, secretario General del Departamento de Asuntos Económicos y G20 en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno.

"Me lo propuso ella"

Preguntada por una abogada que ejerce la acusación popular en el caso Begoña, la letrada del partido Vox, Barrabés situó el inicio de su colaboración con Gómez de esta forma: "Me la propuso ella. Me llamó. Me dijo: 'He montado un máster, hay una parte que no la tengo clara. ¿Te importa quedar? No sé qué'".

"Y a mí me pareció bien, porque a mí todo el mundo me preguntaba por dónde hacer un máster de este tipo y muchas veces me lo habían preguntado y había que mirar todo el rato a Francia o a Inglaterra y dije: 'Bueno, es una buena oportunidad de que haya un máster [así] en España'", relató Barrabés.

También fue preguntado por las citadas manifestaciones de interés firmadas por Begoña Gómez. "No son cartas de recomendación (...). Son cartas de apoyo, de apoyo al proyecto. No es de apoyo a la empresa. (...) Y eso es súper importante", manifestó.