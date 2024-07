La UCM dice que Begoña Gómez lleva un mes sin aportar documentos sobre los contratos del 'software'

La Universidad Complutense de Madrid reprocha que Begoña Gómez lleve más de un mes sin aportar documentación sobre el resultado obtenido con tres contrataciones y pagos efectuados por la UCM en el marco de la cátedra extraordinaria que co-dirige en dicho centro sobre transformación social competitiva.

La UCM ha enviado un escrito al Juzgado de Instrucción número 41 de la capital, del que es titular Juan Carlos Peinado. Este juez investiga desde el pasado abril a la esposa de Pedro Sánchez por los supuestos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

El escrito de la UCM indica como objeto del mismo una "Posible apropiación indebida de propiedad de la Universidad (Software-Plataforma Electrónica)", aunque afirma que, tras las indagaciones internas realizadas, "esta administración no ha podido alcanzar una conclusión" sobre si se ha producido o no esa "apropiación del producto". Tampoco ha podido determinar si ha habido o no un perjuicio sobre su patrimonio.

La UCM se refiere a que Gómez registró una empresa unipersonal, denominada de forma parecida al máster que co-dirige, con fines en el mismo ámbito y con un software similar al desarrollado en el seno de la UCM para su uso en la cátedra de la esposa de Sánchez.

La UCM explica al juez que "las actividades de investigación realizadas no permiten a esta universidad alcanzar una conclusión definitiva", por lo que pide que el Juzgado investigue.

La falta de conclusiones se debe "en particular", añade, a "la falta de colaboración de determinados intervinientes, sin que esta administración esté dotada de facultades que obliguen a su colaboración".

El escrito no especifica a qué "intervinientes" se refiere la UCM. Pero indica que el pasado 11 de junio envió, entre otras personas, a Begoña Gómez un requerimiento para que informara sobre los resultados obtenidos en tres contratos firmados por la universidad para la cátedra de transformación social competitiva.

La mujer de Sánchez respondió al día siguiente, también por correo electrónico, comprometiéndose a recabar la documentación solicitada. Pero la Complutense asegura que no cuenta con la información solicitada a la fecha de la firma del escrito, el pasado 1 de julio.

El 'mail' enviado por Begoña Gómez, recogido en el escrito de la Complutense al juez. EL ESPAÑOL

Entre los datos solicitados a Gómez por la Complutense está el resultado de dos contrataciones a la empresa Deloitte Consulting. Uno, por valor de 60.000 euros, que salió a licitación.

Contrato menor

El otro es un contrato menor, vía que utilizan las Administraciones públicas cuando el servicio a contratar es inferior a 15.000 euros (más IVA) y en el que no hay procedimiento abierto, pero es obligado pedir tres ofertas.

En el caso del contrato menor adjudicado a Deloitte, se pidieron también ofertas a Techxonn y a Minsait Consultoría.

Ninguna de las dos estuvo interesada en ese contrato, por lo que solo Deloitte presentó oferta.

Continuación del informe del órgano de contratación de la Universidad Complutense. EL ESPAÑOL

El centro adjudicador -que no fue Begoña Gómez, sino la Escuela de Gobierno de la UCM, según documentos a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL- justificó la elección de Deloitte en el hecho de que fue la única que ofertó.

Qué firmó Begoña

Gómez sí fue la que, como directora de la cátedra extraordinaria, firmó la Memoria de Necesidades en la que explicaba que era preciso contratar un servicio de asesoría sobre el desarrollo tecnológico de una plataforma de gestión y medición de impacto de transformación social destinada a pequeñas y medianas empresas.

El 9 de marzo de 2023 el órgano de contratación hizo un informe justificando el contrato, que se adjudicó por 14.999 euros más IVA, dando un total de 18.148,79 euros. El concepto del mismo es el de "Servicio de consultoría y asistencia para la Escuela de Gobierno-Cátedra de Transformación Social Competitiva".

Este es el único contrato menor adjudicado a Deloitte en el marco de la cátedra extraordinaria dirigida por Begoña Gómez. No se produce, por tanto, un fraccionamiento de un contrato mayor con la finalidad de eludir un procedimiento abierto.

La contratación fue autorizada por la gerente y el rector de la UCM.

Una vez realizado el trabajo, Gómez firmó la factura y la interventora y la gerente (esta última por delegación del rector) reconocieron la obligación de pago, según los documentos conocidos por este periódico.

Además de los dos pagos a Deloitte Consulting, la UCM abonó una tercera factura para la cátedra de Gómez, por importe de 24.200 euros (IVA incluido), a la empresa Making Science Group SA. El concepto fue la "prestación de servicio de desarrollo e implementación de la Plataforma Transforma TSC para la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva".

Todos estos pagos, según apunta la UCM en su escrito al juez, "estarían relacionados" con la creación del citado software para la cátedra, con la idea de que funcionase a modo de "herramienta para la medición de impacto social" para que pequeñas y medianas empresas (pymes) adecúen su actividad a los parámetros de la sostenibilidad medioambiental y potencien su faceta social.

Estos son los mismos fines que promocionó después la empresa Transforma TSC SL, denominada de forma muy parecida a la cátedra. La mercantil es propiedad al 100% de Begoña y cuenta con una app propia similar.

Tal y como desveló EL ESPAÑOL, que tuvo acceso al software de la compañía, éste utiliza los contenidos pagados por la Complutense, pero el logotipo y la dirección de e-mail corporativo son los de la sociedad creada por la esposa de Pedro Sánchez. También ofrece un "informe de impacto" a las pymes para facilitar su acceso a financiación pública y privada.

El 'software' de Begoña Gómez y el registro de la marca Transforma TSC en un fotomontaje. Diseño: Arte EE

"[Transforma TSC SL], por cuanto su denominación, persona que la constituye y objeto, pudiera dar lugar a, como mínimo, confusión con el contenido y los promotores (...) de la Cátedra Extraordinaria para la Transformación Social Competitiva", expone el documento enviado al juez.

Los documentos

En su investigación interna sobre el software, la UCM acudió a varios estamentos para pedir información sobre el resultado de los contratos.

Antes de requerirle la documentación a la esposa de Sánchez, la Universidad había preguntado a la Escuela de Gobierno de la Universidad, que respondió, en cuestión de horas, que "al imputarse con cargo al fondo de la Cátedra y ser su ejecución responsabilidad de su dirección", dicho organismo no había recibido "el resultado de los trabajos en ningún tipo de formato". La Escuela, a renglón seguido, recomendaba contactar con la dirección de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva. Esto es, con Begoña Gómez y José Manuel Ruano, ambos co-directores.

Y eso es lo que hizo la Complutense instantes después, ese mismo día 11 de junio. Debido a que la mujer de Sánchez no tiene titulación, su cátedra está co-dirigida por Ruano de la Fuente, profesor del centro universitario.

Ruano "manifiesta no tener la documentación requerida ni, al parecer, respuesta a las cuestiones planteadas por esta Universidad, manifestando que él mismo traslada a la directora de la Cátedra [Begoña Gómez] la responsabilidad de atender los requerimientos formulados", explica la UCM al juez.

"Estoy reuniendo información"

El día 12 de junio, la esposa de Sánchez responde a la petición desde su cuenta de correo corporativa en la UCM, de forma breve. "Buenas tardes: le informo de que he recibido el correo y estoy reuniendo la información/documentación que me solicita en cada una de sus cuestiones. Un cordial saludo, Begoña Gómez".

En la documentación enviada por la UCM al juez Peinado se expresa que "a día de la presentación del presente escrito, no se ha recibido el contenido esperado en virtud del requerimiento efectuado".