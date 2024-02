El fiscal del Supremo no ve indicios en Tsunami contra Puigdemont y descarta el terrorismo

El fiscal de la Sala Penal del Tribunal Supremo Álvaro Redondo coincide con el fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo: no hay suficiente base para apreciar delitos de terrorismo en la actividad de Tsunami Democràtic, una plataforma independentista montada para reaccionar a la sentencia del procés.

Así lo afirma Redondo en un informe en el que no aprecia indicios de la implicación en esa organización del expresidente catalán Carles Puigdemont, en contra del criterio del juez instructor de Tsunami Democràtic en la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón.

Este magistrado elevó el pasado noviembre a la Sala Penal del Tribunal Supremo la investigación sobre Tsunami Democràtic -en la que lleva más de cuatro años- al apreciar indicios de que Puigdemont está "en el vértice" de esa organización por tener el conocimiento y dominio de las acciones puestas en marcha -algunas de ellas, violentas, como la toma del aeropuerto de El Prat- en protesta por la condena del procés en octubre de 2019.

Sin embargo, Redondo no solo no ve indicios sólidos de la implicación de Puigdemont en Tsunami -lo que descartaría la asunción del procedimiento por el Tribunal Supremo-, sino que tampoco ve presuntos delitos de terrorismo.

A su juicio, Tsunami debe seguir siendo investigado pero por desórdenes públicos agravados, daños y falsedad documental, entre otros presuntos delitos, ninguno de ellos competencia tampoco de la Audiencia Nacional.

A Redondo, un fiscal conservador que se ha pronunciado en contra de la amnistía por considerarla inconstitucional, le tocó por turno el examen de la exposición razonada de García-Castellón.

El sentido de su dictamen fue comunicado el pasado martes por el propio Redondo al fiscal general, Álvaro García Ortiz.

Fuentes de la Fiscalía General desmienten con rotundidad algunas versiones según las cuales el fiscal general habría indicado a Redondo el sentido en el que debía pronunciarse. "Redondo ha decidido su criterio con total libertad", aseguran.

En todo caso, el informe del fiscal será debatido el próximo martes por la sección de la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo que dirige el fiscal de Sala Fidel Cadena, por decisión de éste.

En un principio estaba previsto que el dictamen de Redondo fuera examinado solo por los fiscales de Sala de lo Penal, sin pasar por la junta de la sección. Pero finalmente se ha decidido dar a este asunto el mismo tratamiento "que a cualquier otro", señalan las fuentes de la Fiscalía General consultadas.

Estas fuentes creen que "podría haber problemas" en esa sección, de la que forman parte fiscales de Sala muy beligerantes en los asuntos relacionados con el procés, como Consuelo Madrigal y Javier Zaragoza.

En todo caso, consideran que si el informe del fiscal del Supremo y el de la Audiencia Nacional son coincidentes existe una base suficiente para informar a la Sala Penal del Supremo en el sentido de que no se debe investigar por terrorismo al expresidente catalán prófugo de la Justicia.

Estos dictámenes, que no son vinculantes para los órganos judiciales, sí apuntalan, no obstante, la tesis del Gobierno, expresada recientemente por el presidente, Pedro Sánchez, en el sentido de que "todos los independentistas catalanes serán amnistiados porque no son terroristas".

El Gobierno busca fórmulas para salvar las discrepancias con Junts per Catalunya sobre el ámbito de la amnistía, surgidas, precisamente, a raíz de las investigaciones de García-Castellón por presuntos delitos de terrorismo y del juez de Barcelona Joaquin Aguirre por traición.

