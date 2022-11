Cotoner, hijo del mentor del Emérito, acepta año y medio de cárcel por defraudar a Hacienda

José Luis Cotoner Martos, grande de España, marqués de Bélgida e hijo de Nicolás de Cotoner y Cotoner, quien fuese mentor del rey Juan Carlos I, ha aceptado una pena de un año y medio de prisión por haber defraudado a Hacienda.

Este martes, Cotoner Jr. ha acudido como acusado a la Audiencia Provincial de Madrid. Inicialmente, la Fiscalía solicitaba para él siete años de cárcel por haber simulado, entre 2010 y 2013, que residía en Luxemburgo para evitar el pago del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en España.

Pero, finalmente, con la aquiescencia del Ministerio Público y de la Abogacía del Estado, Cotoner Martos ha sido condenado a seis meses de cárcel y una multa de más de 563.000 euros por el impago del IRPF de 2010, otros tres meses y multa de 146.584 euros por el ejercicio de 2011, otros tres meses y sanción de 44.313 euros por el impago de 2012 y medio año de cárcel por el ejercicio de 2013, así como una sanción de 531.000 euros.

"Habida cuenta de que la pena es finalmente resultante de 18 meses", el fiscal no se ha opuesto la suspensión de la pena. Por ello, Cotoner, defendido por el letrado Ernesto Díaz-Bastién, no entrará en prisión.

El representante del Ministerio Público también ha recordado que "no existe pronóstico de reincidencia" y que el acusado ya ha pagado, íntegramente, estas cantidades a la Agencia Tributaria.

El propio acusado también ha manifestado que está conforme con la pena. "Sí, lo estoy", ha respondido a la presidenta del tribunal de la Sección Decimosexta de la Audiencia Provincial de Madrid, Pilar Alhambra. Y ha reconocido todos los hechos de los que le acusa el fiscal.

No obstante, el segundo de los acusados no ha negociado con la Fiscalía. Se trata de Joaquín de Arespacochaga, asesor fiscal de Cotoner e hijo del último alcalde franquista de Madrid. Ambos, además, son conocidos, dada la amistad de sus familias.

El Ministerio Público solicita para Arespacochaga once años de prisión, como cooperador necesario en la comisión de los delitos contra la Hacienda Pública.

El abogado de este último, José María Calero, ha solicitado "la exclusión, por inválidas", de varias de las pruebas incluidas en la causa, alegando que el juzgado instructor no acordó la prórroga de la investigación y cuestionando la "proporcionalidad" y subrayando el "carácter prospectivo" de los registros policiales contra su cliente.

El propio acusado se ha declarado inocente —adelantándose a su turno de última palabra, que se celebrará, previsiblemente, el próximo jueves— y ha asegurado que "nunca" ha asesorado a una persona física.

"Mi declaración de la renta no la sé hacer, ni forma parte de mi actividad", ha subrayado. "Estuve 15 años trabajando en Luxemburgo, como consultor en materia financiera en operaciones internacionales", ha añadido.

Arespacochaga ha negado que ofreciera a Cotoner conseguirle documentación de residencia en el Gran Ducado. "Nunca se me pidió por su parte ningún servicio, si acaso alguna esporádica consulta, asistencia... Como si te vas a Ávila y sabes dónde está el registro allí", ha comparado. "Nunca tuve conocimiento de si el señor Cotoner tenía su residencia en Luxemburgo o no", ha argumentado. "Si yo hubiera sido asesor fiscal de este señor, aparecería en la documentación mía que tienen las acusaciones, facturas, contratos... Y no los hay", ha finalizado

A pesar de tratarse de una conformidad parcial —sólo uno de los dos acusados ha pactado con Fiscalía—, el tribunal de la Audiencia Provincial de Madrid ha avanzado que todas las condenas aparecerán recogidas en una única sentencia.

No obstante, en el caso de Cotoner, quedará suspendido su ingreso en prisión, incluso si la defensa de Arespacochaga la recurre. Así lo ha avanzado este martes la presidenta del tribunal.

Residencia falsa en Luxemburgo

Tal y como consta en el escrito de acusación de la Fiscalía, Cotoner simuló residir en Luxemburgo durante los ejercicios de 2010, 2011, 2012 y 2013.

Afirmó haber vivido hasta julio de 2010 en un domicilio situado en Rue de Bragance y, a partir de dicha fecha, en el inmueble de su propiedad sito en Avenue Monterrey, "cuando realmente no había abandonado el territorio español".

Asimismo, "contó con el asesoramiento y el apoyo permanente de Joaquín de Arespacochaga, "quien realizaba las gestiones correspondientes para obtener formalmente la documentación luxemburguesa que le permitiera simular que no era residente fiscal español".

Nicolás Cotoner, a la izquierda de la imagen, junto a los entonces Reyes. Wikimedia Commons

José Luis Cotoner Martos es hijo de Nicolás de Cotoner y Cotoner, preceptor del rey Juan Carlos I, y de la también noble y millonaria María Trinidad Martos. Tal y como publicó la revista Vanity Fair en agosto de 2020, el Emérito visitó la finca madrileña de los Cotoner, La Escorzonera, justo antes de marchar a Emiratos Árabes, una vez la Justicia española ya investigaba las actividades presuntamente ilícitas del monarca.

