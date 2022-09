Álvaro García toma posesión como fiscal general con críticas al PP por no renovar el CGPJ

Amadrinado por su antecesora, Dolores Delgado, y por su número dos, María Ángeles Sánchez Conde, el nuevo fiscal general, Álvaro García, ha tomado posesión de su cargo este lunes, primero con una ceremonia en el Tribunal Supremo y después en la sede del Ministerio Público.

En este segundo lugar, y ante la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y la ministra de Justicia, Pilar Llop, García ha pronunciado su primer discurso como responsable del Ministerio Público.

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, en la toma de posesión del fiscal general./ Efe

El fiscal general se ha sumado a quienes vienen abogando por la renovación de las instituciones -están pendientes los cambios del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo- y ha querido incluir una crítica al PP -sin citarlo expresamente- por poner "condiciones" a la sustitución de los integrantes del órgano de gobierno de los jueces.

"Quiero recordar aquí —pues parece que algunos discuten su legitimidad y la discrecionalidad de su elección— que es al Gobierno, al Poder Ejecutivo, a quien constitucionalmente corresponde proponer al candidato o candidata a fiscal

general del Estado para su posterior nombramiento por el Rey", ha arrancado García Ortiz en referencia al cuestionamiento que se ha hecho de su propio nombramiento.

Y ha añadido: "Ante los mandatos constitucionales para la configuración de nuestras instituciones no hay alternativa, bien se trate de nombramientos discrecionales, bien sometidos a otros sistemas de designación. Su cumplimiento es imperativo, indispensable para el funcionamiento y la credibilidad de nuestras instituciones, para el fortalecimiento de la democracia, tal y como la conocemos".

"Quienes creemos en el Estado de Derecho sabemos que no se elige el cómo o el cuándo y que el cumplimiento de la norma no se condiciona", ha indicado. "Eso es lo que nos distingue orgánicamente de otros sistemas políticos que también dicen llamarse democracias y que no respetan la división de poderes y el funcionamiento de las instituciones del Estado".

Continuismo

Álvaro García ha agradecido la "generosidad" y "honestidad" de Dolores Delgado y ha anunciado que él representa "la continuidad de un proyecto".

"Ese futuro no es otro ni puede ser otro que aportar nuestras energías, nuestro conocimiento y experiencia para una cuestión de Estado: la reforma estructural del sistema de justicia penal en el que las y los fiscales queremos ser protagonistas", ha dicho.

El nuevo fiscal general es consciente de que corresponde a los propios fiscales "convencer a la ciudadanía" y "obtener su confianza y la de todos los representantes políticos" para llevar a cabo la reforma del proceso penal, que pretende encomendar al Ministerio Público la dirección de la investigación de los delitos en sustitución de los jueces de instrucción.

También ha aludido a la "reclamación de mayores cotas de autonomía para la Fiscalía" en "todos los niveles: organizativo, funcional, formativo y, por supuesto, presupuestario, porque solo con un presupuesto propio y capacidad y medios para gestionarlo podremos alcanzar una verdadera autonomía".

"Asumir cuotas de autonomía supone, y somos conscientes, la exigencia de más responsabilidad e instrumentos de contrapeso, pues en democracia, en un Estado de Derecho, ningún estamento o institución pueden pretender ejercer sus funciones de manera absoluta", ha señalado.

El fiscal general ha decidido poner a Ana García León al frente de la Secretaría Técnica, puesto que él desempeñaba hasta ahora.

De esta forma, los tres principales puestos de la Fiscalía General, por debajo de él, estarán ocupados por mujeres: Sánchez Conde, teniente fiscal del Tribunal Supremo; María Antonia Sanz, jefa de la Inspección, y Ana García León, cuyo nuevo puesto que anunciado por García Ortiz durante su primer discurso oficial.

