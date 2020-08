La bronca del juez García-Castellón al exjefe de seguridad de Ibedrola: "Eso no me lo puedo creer"

Noticias relacionadas El exjefe de seguridad de Iberdrola anuncia una recusación contra el juez del caso Villarejo

Después de dos horas y media de interrogatorio, el juez García-Castellón cortó al fiscal y saltó: "Yo eso no me lo puedo creer. Le recomiendo que no mienta, pero si quiere hacerlo puede hacerlo", espetó a Antonio Asenjo, exdirector de seguridad de Ibedrola.

Asenjo, a quien los informes encargados a José Manuel Villarejo le han costado el puesto en la multinacional, declaró como investigado en la Audiencia Nacional el pasado 3 de febrero y asumió toda la responsabilidad de haber encomendado investigaciones al polémico comisario.

Asenjo insistió en que no dio cuenta de esas investigaciones a ninguno de sus superiores. Y eso hizo estallar al instructor:

- Investigar al presidente de la primera compañía eléctrica de España, espiarle, es la palabra…, dijo García-Castellón en referencia a Pizarro.

- No, no, perdón, perdón, perdón…, intentó replicar Asenjo.

- Sí, sí, sí, es espiarle y sacar datos de él. Usted, naturalmente, está declarando declarando todo lo que es más favorable a usted.

- Estoy declarando, señoría, la verdad de lo que ha acontecido.

Los audios del caso Tándem: El enfado del juez

Asenjo reiteró que no había encargado "espiar" a Pizarro, sino que le pidió a Villarejo un informe sobre supuestas irregularidades ocurridas "diez años antes" cuando el expresidente de Endesa era agente de Bolsa.

"En ningún momento quise investigarle y contrastar datos de su vida del momento", manifestó el exjefe de seguridad de Iberdrola, que indicó que, "si se hubiese descubierto algo" sobre esas supuestas irregularidades bursátiles, "por supuesto estaba en disposición y tenía muchas ganas de contarlo" a sus superiores. Porque se trataba de contrarrestar la "confidencia" que le había llegado de que Endesa estaba buscando información de directivos de Ibedrola.

- Vamos a darle la vuelta al tema, dijo entonces el juez. Si llega a salir algo, imagínese que sale algo, algo del año 95, ¿qué hace?

- Me voy a ver el señor Bécker, respondió Asenjo, en referencia a Fernando Bécker, que entonces era su jefe directo.

García-Castellón también le planteó la "suposición" de que los presidentes de Endesa e Iberdrola, Pizarro e Ignacio Sánchez Galán, fueran amigos. "¿Usted hubiera hecho eso que hizo?", preguntó.

"Galán es inmaculado"

"Le puedo asegurar que ese hombre es inmaculado", contestó Asenjo en referencia al presidente de Iberdrola. "Yo no podría pensar, en mi cabeza no cabría, que mi presidente tuviese un amigo y que ese amigo le estuviera haciendo una jugada de esas características, porque no hubiese sido nunca amigo del presidente".

Antonio Asenjo también aseguró que "en ningún momento encargué ningún informe sobre Florentino Pérez".

Los audios del caso Tándem: "No encargué ningún informe sobre Florentino Pérez"

Explicó que en una conversación que tuvo con Villarejo en mayo de 2009 el comisario, "que sabía leer la prensa y sabía detectar dónde podía haber su nicho de negocio", le planteó investigar supuestas actuaciones empresariales irregulares del presidente de ACS en paraísos fiscales.

"Eso cuajó en un avance preliminar de intenciones respecto a qué quería hacer Villarejo, (...) una propuesta de realización de servicio que no se llega a ejecutar. Esa conversación que es una conversación de intención, nunca de informe, no ha habido ninguna factura sobre ese tema porque jamás, se lo puedo asegurar, se le ha encargado ese informe a Villarejo".

- ¿Eso no se facturó?, preguntó el fiscal.

- Nunca. Y lo intentó.

- ¿Qué coste le pidió?

- 10 millones.