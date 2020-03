Una jueza mete en prisión sin fianza a un hombre que escupió en los alimentos de un supermercado

El Juzgado de Instrucción número 2 de Reus (Tarragona) ha acordado, a petición del fiscal, la prisión provisional sin fianza de un hombre que el pasado día 19, tras burlar de forma reiterada el confinamiento, escupió y tosió sobre los empleados, clientes y productos alimentarios de un supermercado de la ciudad, enfrentándose a los Mossos d'Esquadra cuando fueron a detenerle.

La magistrada Cristina Giralt indica en una resolución dictada este lunes que al hombre se le atribuyen presuntos delitos de desobediencia grave o resistencia grave a la autoridad, el último de los cuales lleva aparejada una pena de hasta 3 años de prisión.

La resolución judicial explica que, pese a la limitación del derecho a la circulación establecido desde el día 14 por el estado de alarma, el detenido ha incumplido de forma reiterada la orden de confinamiento: en la mañana del día 18, por la mañana y por la tarde el día 19, y el día 21 en seis ocasiones, a las 00.41 horas, a las 01.00 horas, 08.05, 12.30 horas, 18.26 y 18.44.

El día 19, a las 13.05, el hombre fue a un supermercado de Reus y escupió y tosió "no solo sobre los empleados de dicho local y clientes que allí se encontraban, sino también sobre los productos alimentarios, en estado agresivo contra los agentes de policía que se personaron en el lugar, resistiéndose a su detención".

"El virus no me afecta"

Según una de las actas levantada el día 19 por los Mossos, el detenido les había manifestado a los agentes que “el virus ese no me afecta, os afectará a vosotros, a mí no porque con el alcohol que llevo encima lo mato”.

El día 18, tras ser identificado en la vía pública, fue derivado por los agentes al Instituto Pere Mata, donde se le diagnosticó un trastorno esquizoafectivo sin especificación. Los facultativos, que hicieron constar en el informe su "mala higiene", no consideraron necesario su internamiento.

"Es evidente que la actitud renuente, obstructiva a cumplir las órdenes de confinamiento decretadas no solo supone una desobediencia grave por su reiteración, sino que, además y especialmente, pone en peligro la salud o incluso la vida de las demás personas, toda vez que no se limita a incumplir la orden de confinamiento paseando sin motivo justificado alguno por la vía pública, sino que presenta una conducta altamente desafiadora, agresiva y de riesgo, al toser y escupir de forma expresa tanto a personas como a alimentos expuestos para que el resto de la población los pueda adquirir", razona la jueza.

La resolución añade que, aunque "no se tiene constancia expresa de que sea portador" del virus Covid-19, "en el momento actual y ante el riesgo de contagio y las estadísticas de expertos, que apuntan al riesgo de que cualquier persona pueda ser en estos momentos eventual 'contagiadora', dado que no se están pudiendo practicar todas las pruebas en orden a corroborar su presencia, es evidente que nos enfrentamos a un riesgo potencial y grave tanto para el propio investigado, como para el resto de la población".

A su juicio, además, la falta de higiene del detenido "incrementa exponencialmente el riesgo de contagio".

La resolución afirma que la conducta de este hombre "atenta contra el principio

de autoridad" al no atender a las órdenes de los agentes de Policía y enfrentarse a ellos de forma violenta y agresiva.

El detenido tiene antecedentes penales y una "multitud" de detenciones policiales por varias conductas, entre ellas delitos de resistencia y atentados, con diversos procedimientos en fase de instrucción o de enjuiciamiento.

Ello "evidencia su voluntad de atentar contra diversos bienes jurídicos y su nula intención de cumplir las normas", lo que en un momento como el actual "produce una alarma social importante por el riesgo para el resto de la población. Riesgo que, por supuesto, también compete evitar a los poderes públicos".

"Me los cargo a todos"

La jueza rechaza la propuesta de la defensa de adoptar otras medidas en lugar de la prisión preventiva incondicional ya que el detenido "no atiende a las órdenes no solo policiales, sino tampoco judiciales, constando antecedentes por quebrantamientos de medida cautelar y de condena, de ahí que no podría garantizarse el cumplimiento de dicha medida" menos gravosa que la cárcel.

Destaca que su carácter violento y agresivo se ha puesto de manifiesto en la propia declaración judicial de este lunes, en la que, tras negar los hechos y alegar que todo es una exageración de los Mossos, ha manifestado textualmente que si quiere hacer daño tiene armas en su casa y “sale y se los carga a todos”.