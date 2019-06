El 'ángel exterminador', la auxiliar acusada de matar a ancianas, declarada culpable de un asesinato

El Jurado Popular que ha seguido el juicio contra Beatriz López Doncel, auxiliar de enfermería acusada de asesinar a dos ancianas mientras estaban ingresadas en el Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares (Madrid) e intentarlo con una tercera, la declara culpable del asesinato de Consuelo Doblado (86 años) y no encuentra pruebas suficientes de culpabilidad ni de la muerte de Luisa Moragón (92 años) ni del intento de asesinato de Josefa López.

Doncel se sentó en el banquillo el pasado 18 de junio, enfrentándose a una petición de pena de prisión permanente revisable por el asesinato de las dos primeras ancianas y por el intento de asesinato de la tercera. La alta pena que se pedía responde a la vulnerabilidad de las víctimas, enfermas de avanzada edad.

Según las acusaciones, la auxiliar habría aprovechado el momento en que las enfermas se encontraban solas en sus habitaciones para inyectarles aire en las venas, lo que habría provocado a ambas una embolia gaseosa masiva y una posterior parada cardiorespiratoria por la que fallecieron. La tercera de sus presuntas víctimas también tuvo un cuadro similar pero sobrevivió.

La auxiliar negó los hechos durante el juicio y afirmó que "a mí lo que me gusta es dar vida, no quitarla", así como defendió que sus labores como auxiliar de enfermería se limitaban a la limpieza y alimentación de las enfermas cuando sus familiares no estaban.

El Jurado ha alcanzado por unanimidad un veredicto de culpabilidad por asesinato consumado en el caso de Consuelo y, también por unanimidad, no ha encontrado pruebas suficientes por lo que ha emitido un veredicto de no culpabilidad en los casos de Luisa y Josefa. Los miembros del Jurado se debatieron sobre la posibilidad de rebajar la calificación de asesinato a homicidio, pero por ocho votos contra uno, desestimaron esa posibilidad.