Ómnium tendrá que pagar 200.000 euros por manejar "datos ideológicos" de 3 millones de catalanes

Ex responsables de Ómnium Cultural. EFE

La Audiencia Nacional sanciona a la entidad catalanista Ómnium Cultural con una multa de 200.000 euros por utilizar datos ideológicos de catalanes, concretamente de hasta 3 millones de domicilios, para una gran encuesta realizada los meses previos a la consulta del 9 de noviembre de 2014.

La Sala de lo Contencioso del tribunal confirma la multa impuesta por la Agencia de Protección de Datos a la entidad cultural catalanista por vulnerar la Ley de Protección de Datos.

Las respuestas planteadas en la macroencuesta tanto por Ómnium Cultural como por ANC, cuya sanción también está pendiente de resolver, daban datos inequívocos sobre la ideología de los participantes. Entre las preguntas planteadas a los catalanes estuvo la siguiente: "¿Irá a votar el día 9 de noviembre?" Con tres posibles respuestas: A) Iré a votar y ya tengo decidido mi voto; b) Iré a votar y ya decidiré mi voto y C) No iré a votar", por lo que las respuestas les dibujaban un mapa claro de quién era y quién no era independentista.

Según la Sala, "la encuesta se inclina claramente a favor de una concreta posición ideológica "cual es la independencia de Cataluña, con la necesariamente ha de estarse conforme pues en otro caso no es posible contestar la misma, o al menos en su integridad".

30.000 voluntarios de "casa a casa"

La 'Gigaencuesta', como la denominó Ómnium Cultural, se desarrolló por dos vías, según la sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contenicoso: por correo postal y a través de 30.000 voluntarios que se dividieron por áreas geográficas visitando "casa a casa" organizados por municipios, distritos y zonas.

Según los jueces, los encuestadores "cumplimentaban los formularios de aquellos ciudadanos que así lo deseaban. Si los encuestados no abrían la puerta o no querían o no podían responder pero se apreciaba "receptividad" se preveía la posibilidad de entregar el folleto o depositarlo en el marco de la puerta para que dichos encuestados lo remitieran por correo".