El fiscal, a favor de que el sindicato de prostitutas del 'gol al Gobierno' desaparezca

La Fiscalía se ha mostrado a favor de la demanda contra el sindicato de prostitutas OTRAS y ha solicitado la nulidad de sus estatutos y, por tanto, la disolución de éste porque constituye un "fraude de Ley".

La constitución de dicho sindicato y su publicación en el BOE supuso este verano la dimisión de la directora general de Trabajo y que la ministra de dicho ramo, Magdalena Valerio, reconociera que le habían "metido un gol por la escuadra". Ahora, el propio Gobierno se enfrenta a una demanda en la Sala Social de la Audiencia Nacional por permitir la constitución de OTRAS.

Así se ha manifestado el fiscal Benito Egido durante el juicio celebrado en la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional en el que las asociaciones Comisión de Investigación de Malos Tratos a Mujeres y la Plataforma 8 de marzo de Sevilla.

Ambas presentaron una demanda en la que solicitaban la nulidad de los estatutos de este sindicato. Consideran que "en nuestro ordenamiento jurídico no tiene cabida un contrato que regule la prostitución aunque haya consentimiento por parte de la mujer contratada por la desigualdad que se da en la prestación laboral". Por ese motivo solicitan la disolución del sindicato.

Por su parte, la defensa del sindicato OTRAS sostiene que el sindicato no está compueso por prostitutas ni busca la legalización de la prostitución, sino que representa a personas relacionadas con "la actividad sexual" como trabajadores de la industria pornográfica, locales de alterne, masajes, o bailarinas de clubes de alterne. "Aquí se pretende un juicio sobre la prostitución, no una impugnación de nuestros sindicatos", ha argumentado la abogada del sindicato, quien también ha defendido que "la prostitución libre está exenta de legislación y por tanto no es ilegal" en España.

Sin embargo, las denunciantes consideran que el sindicato ha "adjetivado" a todas las mencionadas profesiones con la coletilla de "sexuales" para "ocultar que detrás está la prostitución" y han afirmado que "la pretensión del sindicato es dotar de un marco legal a la prostitución y por tanto al proxenetismo". Como prueba, han recordado que el lema de su campaña para legalizar el sindicato era: "De puta a puta".

El juicio contra el Gobierno no se celebra

En el día de hoy estaban previstas dos vistas distintas: por un lado, la de la demanda contra los estatutos del sindicato OTRAS presentada por la Comisión de Investigación de Malos Tratos a Mujeres y la Plataforma 8 de marzo y, por otra, la de la demanda contra el sindicato y contra el Ministerio de Trabajo por permitir su constitución a instancias de la asociación L'Escola.

Finalmente, el presidente del Tribunal de la Sala de lo Social, Ricardo Bodas, ha decidido que el segundo juicio debe celebrarse una vez haya una sentencia sobre los estatutos del sindicato y ha retrasado la segunda vista hasta entonces.