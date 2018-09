Dolores Delgado, tras la difusión de sus expresiones homófobas: "Nadie va a impedir que sigamos trabajando"

"Nadie, nadie va a impedir que sigamos trabajando por la gente", ha dicho esta mañana la ministra de Justicia, Dolores Delgado, en el primer acto público que protagoniza tras difundirse la grabación de una comida que celebró con el comisario, hoy en prisión, José Villarejo, en 2009, tras haber negado en un primer momento haber tenido relación alguna con él.

En la misma grabación, difundida por moncloa.com, se escucha a la hoy ministra, entonces fiscal de la Audiencia Nacional, proferir comentarios homófobos a su hoy compañero de gabinete, el ministro de Interior Fernando Grande-Marlaska, exjuez en ese órgano, afirmando que "es maricón".

En un desayuno en el Club Siglo XXI al que asiste la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y los principales miembros de su equipo, Delgado ha venido a descartar que vaya a marcharse del Gobierno al enfatizar que "nadie, nadie" va a impedir su trabajo "por poner rumbo a la Justicia del siglo XXI".

Delgado ha sido rotunda al afirmar que "voy a seguir contando con el apoyo del presidente, por supuesto, y del Gobierno, por supuesto. Tenemos un objetivo superior que dejarnos de arrastrar por ataques que no tiene nada de verdad y son execrables".

La titular de Justicia ha sugerido que se trata de un "ataque institucional" que atribuye al comisario Villarejo por su situación de prisión. "En 25 años he coincidido con Villarejo tres veces. Villarejo, con toda la presunción de inocencia que tiene gente no condenada en firme, está en prisión. Hubo un primer bloque de grabaciones relativas al anterior jefe del Estado y, después, respecto de mi misma, se dijeron también barbaridades como que yo había participado en un expediente de extradición y me había reunido con él. Hubo un desmentido absoluto de la Fiscalía y ahora hay un segundo bloque de una comida en la que que participo hace nueve años".

"No tenemos los audios completos, sino trocitos solapados donde se afirman cosas que, el que me conozca y entre ellos mi compañero Fernando Grande-Marlaska, con el que he hablado, sabe que no se refiere a él".

"Es amigo mío y hemos mantenido una relación estrechísima de respeto personal y profesional. Es una persona a la que quiero y esto me ha dolido mucho", ha añadido sobre el ministro del Interior.

"Esto en me indigna", ha dicho Delgado. "No voy a permitir que nadie cuestione mis principios, mi honorabilidad, mio honestidad", ha añadido, anunciando que va a llegar "hasta el final" en la averiguación de la manipulación de las cintas que ha sugerido.

La responsable de Justicia ha hecho una mínima alusión a la reprobación de la que será objeto esta tarde en el Senado y ha dicho que es "por haber trabajado por la soberanía de jurisdicción de España y haberla defendido hasta sus últimas consecuencias".