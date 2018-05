El fiscal pide prisión para el extesorero del PP Luis Bárcenas y para su mujer

La Fiscalía ha solicitado el inmediato ingreso en prisión incondicional de Luis Bárcenas, el extesorero del Partido Popular condenado a 33 años y 4 meses de prisión por la sentencia del caso Gürtel hecha pública el pasado viernes, para su esposa, Rosalía Iglesias, condenada a 15 años y un mes de prisión y para otros diez condenados el pasado viernes por la sentencia del caso Gürtel. El Ministerio Público esgrime el riesgo de fuga y la gravedad de los hechos que han sido objeto de condena en primera instancia.

Bárcenas, que se ha dirigido al Tribunal, ha defendido que "el único hecho es que él siempre ha cumplido con las medidas cautelares" para argumentar que no tiene ninguna intención de huir de España.

El Ministerio Público tan solo ha solicitado medidas cautelares como la retirada del pasaporte o la prohibición de salir del país en lugar de la prisión para Jesús Merino, exvicepresidente de Castilla y León, Iván Yáñez, testaferro de Luis Bárcenas, Teresa Gabarra, esposa del exconsejero madrileño Alberto López Viejo y Pedro Rodríguez Pendás, asesor de López Viejo.

Los condenados del caso Gürtel Época I, que abarca las irregularidades cometidas entre 1999 y 2005 por los alcaldes de los ayuntamientos madrileños de Boadilla y Majadahonda, así como por responsables de la Comunidad de Madrid y distintos empresarios para favorecer a las empresas de Francisco Correa a cambio de comisiones y regalos, están pasando este lunes ante la Sección Penal Segunda de la Audiencia Nacional, a la que corresponde decidir sobre las medidas cautelares solicitadas.

La Fiscalía ha pedido la prisión incondicional para el contable de la trama, José Luis Izquierdo, condenado a 17 años y siete meses de cárcel y el exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, sobre el que ha recaído una pena de 38 años y tres meses de cárcel. En su caso, ha defendido que "siempre he comparecido cuando he sido reclamado por la Justicia" y que "no me he renovado el pasaporte porque no tengo ninguna intención de irme".

El Ministerio Público también ha solicitado el inmediato ingreso en prisión de Carmen Rodríguez Quijano, la exmujer de Francisco Correa, cabecilla de la trama, condenada a 14 años y 8 meses de prisión. Quijano ha dicho que "tiene una hija menor de edad de la que no quiere separarse" para evitar entrar en prisión de modo inminente.

La Fiscalía también ha solicitado la prisión para Jesús Sepúlveda, exalcalde de Pozuelo de Alarcón condenado a 14 años y 4 meses. En el caso de Jesús Merino, exvicepresidente de Castilla y León y exdiputado popular por Segovia condenado a 3 años y siete meses de prisión, el Ministerio Público ha reclamado la retirada de pasaporte como medida cautelar. El Ministerio Público ha hecho la misma petición de medida cautelar contra Iván Yáñez, testaferro de Luis Bárcenas, que fue condenado a tres años de prisión. Además de la retirada del pasaporte, las fiscales han solicitado comparecencias cada 15 días y prohibición de salir del país para Teresa Gabarra, la esposa del exconsejero madrileño Alberto López Viejo. Ella fue condenada a 4 años de prisión. Las mismas cautelares se han solicitado para Pedro Rodríguez Pendás, asesor de Alberto López Viejo condenado a 3 años de cárcel.

En cuanto a Carlos Clemente Aguado, exviceconsejero de Inmigración de la Comunidad de Madrid, la Fiscalía también ha solicitado su inmediata entrada en prisión a pesar de que su condena es una de las más bajas, 5 años y 9 meses de prisión. Consideran que, dado que su residencia habitual está en Colombia, hay mayor riesgo de que huya.

Los 29 condenados de la trama Gürtel suman 351 años de cárcel

Comparación con Urdangarín

Los abogados de los principales acusados se han quejado de que se la Fiscalía esté pidiendo la prisión de todos los acusados sin tener en cuenta sus condiciones personales.

En este sentido, el abogado de José Luis Izquierdo, el excontable de las empresas de Correa, ha puesto como ejemplo el caso de Iñaki Urdangarín, cuñado del rey Felipe VI, como ejemplo de un caso en el que la acusación solicitó la prisión y no se ha cumplido. "Existe este precedente en el que a Urdangarín se le ha permitido no solo no entrar en prisión, sino comparecer en las dependencias de la embajada española en Suiza", ha dicho Miguel Durán, quien ha hablado de "excesos de la Fiscalía" con sus peticiones de prisión.

Tras la exposición de su abogado, el excontable de Gürtel, José Luis Izquierdo, ha asegurado ante el Tribunal que no tiene ninguna posibilidad de fugarse, como considera la Fiscalía, porque tiene que cuidar de su esposa enferma.

"Ni tengo medios ni tengo dónde ir ni dónde esconderme. Lo único que tengo es mi casa, donde tengo que cuidar a mi mujer, que está en tal estado que ni siquiera quiere ir al médico. No sale de casa para nada, está abandonada totalmente. Está hundida desde que todo esto salió a la luz", ha manifestado Izquierdo.