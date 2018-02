Llarena ordenará la detención internacional de Anna Gabriel si no comparece este miércoles

El juez del Tribunal Supremo que instruye la causa por rebelión relacionada con el proceso independentista catalán tiene previsto activar una orden internacional de detención contra la dirigente de la CUP Anna Gabriel una vez que se confirme, tal como ella ha anunciado, que no comparecerá al llamamiento judicial este miércoles.

Fuentes jurídicas recuerdan que la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que si una persona investigada por la presunta comisión de delitos y citada por el instructor "no compareciere ni justificare causa legítima que se lo impida, la orden de comparecencia podrá convertirse en orden de detención".

Gabriel ha huido a Suiza, desde donde ha adelantado su intención de pedir asilo político si el Tribunal Supremo inicia un procedimiento de extradición. Este mecanismo no se activará, según fuentes jurídicas, hasta que, en su caso, no se dicte el auto de procesamiento.

"Por el momento no he pedido asilo político. Si me quedo aquí intentaré reanudar la vía académica. Yo era profesora de Derecho en la Universidad de Barcelona. Intentaré trabajar, intentaré instalarme aquí", dijo Gabriel en una entrevista a la radiotelevisión pública francófona RTS.

"Y si no puedo porque hay una solicitud de extradición, solicitaré el asilo político", añadió la exdiputada catalana. Benet Salellas, su abogado y también exdiputado de la CUP, ha señalado que Gabriel "no ha huido" sino que "ha buscado refugio como tantas otras personas en el planeta debido a una persecución política".